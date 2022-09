¿Cuál es la canción que Belinda rechazó y Ángela Aguilar decidió lanzar?

Ángela Aguilar y Belinda son actualmente dos de las figuras más importantes dentro de la música en nuestro país; una de ellas nombrada ‘la princesa de la música regional mexicana’ y la otra con el mismo título pero dentro del pop.

Cada una ha logrado colocar éxitos escuchados por millones de personas, aunque hay una canción en especial que de cierta manera llegaron a compartir puesto que fue propuesta para ‘Beli’ y terminó siendo interpretada por la hija de Pepe Aguilar.

Belinda rechazó una canción que al final fue interpretada por Ángela Aguilar

En 2021, Ángela Aguilar estrenó la canción ‘En realidad’ como parte de su álbum Mexicana enamorada, la cual se convirtió en un éxito con más de 63 millones de reproducciones hasta el momento en su video oficial en YouTube.

Sin embargo, dicha canción estaría escrita originalmente para que la cantante de ‘Mi bella traición’ la interpretara.

La autora del tema es nada más y nada menos que Ana Bárbara, quien le habría propuesto originalmente a la también actriz una colaboración. Sin embargo, después de varias pláticas, el trabajo entre ambas quedó descartado por razones que hasta el día de hoy son desconocidas.

Después se supo que ‘En realidad’ pasó a las manos de Ángela, quien la convirtió en todo un éxito; incluso Ana Bárbara escribió un comentario en el video oficial, que dice: “Será un éxito!!!! Te amo mi niña”.

¿Cómo fue que Ángela Aguilar trabajó con Ana Bárbara?

Cuando la joven intérprete hizo promoción de la canción, dijo en una entrevista con Telemundo cómo fue que se dio la colaboración entre ella y la cantante de ‘Lo busqué'.

“Ana Bárbara es una de mis amigas más cercanas en el ambiente, y de repente un día -normalmente nos escribimos por WhatsApp- y un día me mandó y me dijo ‘Mamacita, tengo esta canción, a ver si te gusta’ y la escuché; me fascinó, algo que nunca había hecho”, explicó la cantante de 18 años.