Ángela Aguilar comparte qué aprendió de la polémica por fotos filtradas con Gussy Lau

Hace unos meses, Ángela Aguilar se enfrentaba a las filtraciones de unas fotografías en las que aparecía junto a su entonces novio, el músico y compositor Gussy Lau, quien es 15 años mayor que ella, dándole un beso.

Aunque el tema ya no había sido tocado por ninguna de las dos partes desde agosto, fue la misma Ángela quien decidió hablar y compartir cómo se siente después de aquella situación en la que se vio involucrada.

Fue en entrevista con el periodista Jorge Ramos donde la hija de Pepe Aguilar volvió a hablar del tema -pues ya se había pronunciado meses atrás-, y afirmó que una de las lecciones que aprendió fue tomar más en cuenta lo que le dicen sus papás.

“Mi lección, como siempre, ha sido, y en mis errores que he cometido en un pasado, siempre el resultado es escuchar un poco más a mis papás”, expresó la cantante de ‘Dime como quieres’.

Otra de las lecciones que habría aprendido Ángela es a mantener su vida personal en privado, además de ser más selectiva con sus amistades y elegir bien “a la gente con quien se rodea”.

Ángela Aguilar ya había tocado el tema sobre la polémica con Gussy Lau

La cantante de 19 años se pronunció en aquel entonces sobre la polémica en la que se sintió su vida privada, invadida.

“Me siento violentada, violada de la posibilidad de tener mi propia privacidad y yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen. Me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecte. Esto va mucho más allá. Es una invasión a mi privacidad, a mi derecho de escoger qué anuncio o que no anuncio, qué digo o que no. Yo creo que ya me merezco tener esa opción de decidir si voy a salir en una relación o no”, explicó en abril pasado.

Gussy Lau habló del tema

Durante un encuentro con distintos medios de comunicación en agosto pasado, Gussy Lau dijo que se sintió mal por la hija de Pepe Aguilar, pues ella nunca se había enfrentado a escándalos de ese tipo.

“Sí me dolió que se le atacara así, honestamente [...] Ella nunca había tenido un escándalo; digo, fue un beso, pero no dejó de ser escándalo [...] Creo que se le echó mucho carbón al fuego, todas las notas que salieron”, expresó el compositor.