Ángela Aguilar y la vez que pidió distancia a los reporteros: ‘No me toquen’, dijo

Desde muy pequeña, Ángela Aguilar ha sido cercana a su padre, Pepe Aguilar, a quien acompañaba a diferentes eventos y sitios donde suele ser abordado por la prensa; sin embargo, también ha dejado ver que es una persona decidida y que no tiene problema en expresarse cuando algo la hace sentir incómoda.

Lo anterior se sabe ya que recientemente se ha reavivado un video en redes sociales de una de las tantas entrevistas en las que la cantante de regional mexicano acompañó a su padre, e incluso fue abordada cuando tenía aproximadamente seis años.

Entrevistan a Ángela Aguilar en su infancia: Esto dijo

En un encuentro con medios de comunicación que tuvo Pepe Aguilar hace varios años iba acompañado de su hija menor, a quien no dudaron en hacerle algunas preguntas.

Aunque el video no muestra el momento exacto en el que comienzan a cuestionarla, la entonces pequeña no duda en expresar lo que le gusta y lo que no le gusta. En el video, se le escucha decir a Ángela:

“Es que a mí me gusta que me dé miedo pero no me gusta, entonces va a ser una cosa muy rara”, expresó la pequeña, aunque no fue comprendida del todo, por lo que uno de los reporteros le pide que explique mejor su argumento.

“Es que me gusta que me asusten, pero también… pero también no me gusta que me asusten así… que me empujen o que...”; en ese momento, Ángela fue interrumpida por algunos de los presentes, quienes quisieron tratar de completar su idea.

Aunque no se alcanza a ver en la cámara, al parecer alguno de los representantes de medios hizo contacto físico con ella, situación que la hizo sentir incómoda, por lo que de un momento a otro se le escucha decir: “No me toquen”.

Aquella respuesta provocó un breve silencio. Después le preguntan su nombre y ella, segura de sí misma, responde “Ángela Aguilar”; lo anterior, mientras su padre grababa el momento con su celular.

El clip ha sido rescatado por algunas cuentas de fans de la cantante, que en pocos días se ha vuelto viral.