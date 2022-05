‘¡Ponte la mascarilla!’: Pepe Aguilar se enoja con quienes ya no usan cubrebocas

A pesar de que hay un índice a la baja, el tema del coronavirus aún sigue dando de qué hablar entre la población, y quien ejerció su derecho a expresar lo que opina al respecto fue Pepe Aguilar, quien se mostró molesto con aquellas personas que ya no usan su cubrebocas en espacios públicos y cerrados.

Todo inicio porque, durante un vuelo que tomó de Estados Unidos con rumbo a Mexicali, se dio cuenta de que prácticamente ya nadie portaba su cubrebocas, pues en algunos lugares su uso ya no es obligatorio; sin embargo, a su alrededor había personas tosiendo y enfermas.

Pepe Aguilar habla de quienes ya no usan cubrebocas

Durante una transmisión que realizó en Instagram a su llegada a Mexicali, expresó con sus seguidores su descontento al darse cuenta que gran parte de la población ya no utiliza la mascarilla, una de las principales recomendaciones para evitar propagar y contraer COVID-19 o alguna enfermedad respiratoria.

“Parece que les dijeron: ‘Todos los que tengan tos súbanse al avión, todos los que tengan gripe o estén tosiendo, vénganse, al cabo ya no se ocupa mascarilla y tosan con singular alegría’. ¿Neta? ¿Eso es libertad? Eso no es libertad, porque tu libertad termina cuando empieza la mía, jovencito o jovencita; y si tú estás enfermo, ¿yo por qué voy a querer estar enfermo?”, expresó el cantante.

¿Hemos aprendido algo de la pandemia? Se cuestiona Pepe Aguilar

Durante su video en vivo, el cantante de Por Mujeres Como Tú cuestionó el hecho de que, en los más de dos años que lleva la pandemia, la población siga desacatando las reglas sobre el uso de mascarilla, no la sepan utilizar de forma correcta y que, cuando las medidas sanitarias ‘se relajan’, todos se lo quiten como si ya hubiera desaparecido el riesgo.

“¿Qué no aprendimos nada de la pandemia? No aprendimos nada. O sea, te dice el gobierno que ya puedes quitarte la mascarilla y ahí vas a quitártela; ¡usa el sentido común, por el amor de Dios! Estás enfermo, no enfermes a todos los demás, ponte la pinche mascarilla”, dijo Aguilar, notablemente molesto.

No hay que bajar la guardia

El hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre aprovechó el momento para invitar a sus dos millones de seguidores en Instagram a no bajar la guardia y seguir utilizando adecuadamente el cubrebocas, sobre todo cuando te encuentras enfermo y compartiendo espacios con otras personas.

“Yo creo que esta situación que sucedió en el mundo tenemos que salir con más conocimiento, con algún aprendizaje, con alguna lección, por el amor de Dios, yo no quiero tus gérmenes, ni tú quieres lo míos. Si te vas a subir a un lugar que está ‘hasta la mother’ de gente, ponte tu mascarilla o no vayas, porque yo no quiero tus gérmenes”, finalizó el integrante de la Dinastía Aguilar.