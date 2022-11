Pepe Aguilar revela que se enfermó de COVID: ‘No esperaba ser positivo de esta tarugada’

Entre las personalidades que más han hecho hincapié en cuidarse durante la pandemia se encuentra Pepe Aguilar, quien recientemente compartió que dio positivo a COVID-19.

Pepe Aguilar se presentó hace unos días en el Zócalo de la Ciudad de México para acompañar a su hija Ángela Aguilar en el cierre del Desfile de Día de Muertos, realizado el sábado pasado, donde por protocolos de seguridad le realizaron una prueba, la cual pensó saldría negativa.

“El virus este que a todo mundo le da... me había salvado durante dos años y cachito y ayer por la tarde, de pura tarugada, me hicieron una prueba porque se la estaban haciendo a todo mundo y que salgo positivo”, explicó en una entrevista con el programa Despierta América.

“Yo siempre he sido muy positivo, pero no esperaba ser positivo de esta tarugada”, expresó el cantante, quien en el pasado se quejó de que algunas personas no utilizaban cubrebocas en sitios cerrados, como aviones.

Además, con el humor que lo caracteriza, comenzó a estornudar a modo de broma; sin embargo, aseguró que se sien te bien y que no ha presentado ningún síntoma alarmante.

“Como ven, no tengo síntomas, estoy perfectamente bien, pero achu… no los quiero… achu, achu… esta tarugada así es, bendito sea Dios que no tengo síntomas, pero no puedo salir”, agregó.

Pepe Aguilar suspende agenda laboral tras dar positivo a COVID

Entre las cosas que tuvo que suspender de su agenda se encuentra la presentación de su libro “Mexicano hasta los huesos”, en Guadalajara,