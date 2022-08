Gussy Lau habla de su ruptura con Ángela Aguilar: ‘Ya no sabes en quién confiar’

Hace unos meses, Ángela Aguilar se enfrentaba a las filtraciones de unas fotografías en las que aparecía junto a su entonces novio, el músico y compositor Gussy Lau, quien es 15 años mayor que ella, dándole un beso.

Aunque el tema quedó atrás desde abril pasado, fue el mismo Gussy Lau quien decidió romper el silencio sobre lo ocurrido y expresar cómo se sintió por ello.

Gussy Lau habla de su ruptura con Ángela Aguilar

Durante un encuentro con distintos medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, René Humberto Lau Ibarra, nombre de pila del músico de 33 años, dijo que se sintió mal por la hija de Pepe Aguilar, pues ella nunca se había enfrentado a escándalos de ese tipo.

“Sí me dolió que se le atacara así, honestamente [...] Ella nunca había tenido un escándalo; digo, fue un beso, pero no dejó de ser escándalo [...] Creo que se le echó mucho carbón al fuego, todas las notas que salieron”, expresó el compositor.

Gussy Lau también mencionó que, a partir de la filtración, comenzó a reducir su círculo social, pues las personas con las que compartía fotos de su vida personal ‘lo traicionaron’ al difundir las fotos con la menor de los Aguilar.

“Lo que pasó es que reduje mucho mi círculo, muchísimo, esa fue la única acción que tomé porque no eran muchos, eran literal muy cercanos, entonces no saber a quién... en el momento tú preguntas, pero todo mundo te va a decir que no, ya no sabes en quién confiar”, compartió el compositor.

De igual forma, dijo que no pensaba tomar acciones legales contra la persona que haya compartido la foto junto a su entonces novia, y considera que aquella situación, que fue un factor importante para su separación, pudo haberse arreglado en pareja.

“Sí -me enamoré-, creo que los problemas de pareja se hubieran arreglado en pareja”, compartió Lau, quien en otra entrevista durante la alfombra roja de la entrega de premios de la SACM, dijo que le había dolido perder mucho su relación con Ángela, pero que la vida tenía que seguir adelante.