(VIDEOS) Frente Frío 27 ‘vuela’ tráiler en Oaxaca: Así quedó volteado en ‘La Ventosa’

La Guardia Nacional carreteras realizó maniobras para retirar la caja del tráiler que quedó volcada por las fuertes rachas de viento. (Captura de pantalla)

Los efectos del frente frío 27 ‘volcaron’ un tráiler en Oaxaca, particularmente en la región de La Ventosa. En videos que circulan en redes sociales se ve el momento en que la fuerza del viento derriba la caja de un tráiler que estaba estacionado en la región del Istmo.

Otra de las imágenes muestra cómo quedó el vehículo mientras la gente también se protege de las fuertes rachas de viento.

La cuenta de la Guardia Nacional carreteras informó que por dicho incidente la autopista Salina Cruz-La Ventosa quedó cerrada mientras se realizaron las maniobras para retirar el tráiler que quedó volcado.

Hasta el momento, no se reportaron heridos debido a que el chofer fue rescatado del vehículo. No es la primera ocasión en que ocurre un incidente de este tipo debido a que en diciembre de 2023 se registró una volcadura similar con la caja de un tráiler en la misma zona.

Frente frío 27 ocasionará vientos de hasta 100 kilómetros por hora

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informó que se prevén lluvias en distintas regiones de Oaxaca por efectos del frente frío 27.

El descenso de la temperatura será notable, particularmente en la Mixteca, Sierra de Juárez, Sierra Sur, Sierra de Flores Magón y Valles Centrales; donde estarán cercanas a los cero grados, especialmente en elevaciones superiores a los mil 800 metros, con probabilidad de heladas.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se presentarán nieblas muy densas en zonas montañosas, las cuales pueden reducir la visibilidad horizontal a menos de 100 metros.

Además, continuarán los fuertes vientos en el oriente del Istmo de Tehuantepec, donde se esperan rachas de 100 a 120 kilómetros por hora en el tramo La Venta–La Ventosa.

Estas condiciones se extenderán hacia zonas costeras del Golfo de Tehuantepec, generando oleaje elevado de 4 a 6 metros de altura, lo cual representa peligro para la navegación marítima.

¿Cuáles serán los efectos del frente frío 27?

El frente frío 27 ocasionará también el evento de Norte con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el golfo de California, Baja California, Sinaloa, Durango y Puebla.

Las autoridades de Protección Civil hicieron un llamado a la población a tomar precauciones y protegerse ante los fuertes vientos que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

El frente frío no solo estará acompañado de bajas temperaturas y fuertes vientos, sino también de lluvias que se registrarán en las siguientes zonas:

Regiones Los Tuxtlas y Olmeca, en Veracruz

y Olmeca, en Veracruz Lluvias intensas en el oeste de Tabasco y noroeste de Chiapas

Precipitaciones muy fuertes en Oaxaca y la región del Papaloapan, en Veracruz

Las lluvias fuertes ocurrirán en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y la región Tehuacán-Sierra Negra en Puebla; chubascos en Sonora, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y las regiones Sotavento y Las Montañas de Veracruz

Mientras que habrá precipitaciones aisladas en Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México.

*Con información de Quadratín