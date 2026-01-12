‘Las nieves de enero’ dejan clases suspendidas y carreteras cerradas en México

Una imagen, de la sierra de Nuevo León. (Foto: PC Nuevo León)

El Frente Frío 27 y una tormenta invernal están causando estragos en los estados del norte y centro de México.

Este intenso sistema trae consigo una peligrosa mezcla de nieve, hielo, fuertes vientos y descenso de las temperaturas.

En Nuevo León, en la zona de la sierra, se reportó la caída de agua nieve.

En la Sierra del Potosí se registraron temperaturas que rondaron los 2 grados bajo cero, afectando a comunidades rurales como San José de la Joya, La Nueva Betania, La Lagunita y otras.

“Derivado del ingreso del Frente Frío Número 27, se registra caída de aguanieve en los municipios de Santiago y Rayones, generando humedad, baja visibilidad y superficies resbaladizas”, informó Protección Civil del estado.

Pese a las bajas temperaturas, las autoridades anunciaron que no habrá suspensión de clases pese a los estragos del Frente Frío 27.

Nuevo León activa ‘operativo chocolate’

Las temperaturas mínimas se mantendrán entre 5 y 6 centígrados, por lo que las corporaciones de auxilio mantienen operativos “chocolate” en los puntos de concentración de personas en situación de calle, así como en el exterior de hospitales públicos, donde familiares de internos se mantienen en espera de información de sus pacientes.

Durante estos operativos brindan bebidas calientes, comida y cobijas a quienes lo requieran.

Durango no para de nevar; SÍ habrá clases

Durante la noche del domingo se reportó la caída de nieve en el municipio de Guanaceví, en Durante, particularmente en la localidad El Cocono y en la comunidad de Chiqueros, informó el Gobierno del Estado.

Esta zona es considerada una de las más frías del país y, una vez más, el termómetro confirmó esta condición extrema.

Previamente, al mediodía del domingo, se registró la primera nevada del año en el estado, en las zonas altas de la sierra del municipio de Tepehuanes.

Habitantes de las comunidades afectadas compartieron en redes sociales imágenes de la nevada, la cual fue de corta duración; sin embargo, las autoridades advirtieron que el ambiente se mantendrá muy frío en las próximas horas.

Frente Frío 27 deja sin clases a niños de Veracruz

En Veracruz suspendieron clases en 26 municipios debido a los efectos del frente frío número 27.

La secretaría de protección civil informó que debido a las fuertes rachas de viento y los riesgos de inundaciones, se decidió realizar la suspensión de las clases para este lunes 12 de enero en municipios principalmente del sur de la entidad.

Los municipios sin clases serán Acayucan, Agua Dulce, Ángel R. Cabada, Catemaco, Chinameca, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Hueyapan de Ocampo, Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan, Las Choapas, Lerdo de Tejada y Mecayapan.