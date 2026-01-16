⁠No todos los héroes usan capa: ¿Quién es Erik Camacho, la voz del sismo en México?

Un sismo de 5.3, que tuvo epicentro en San Marcos, Guerrero, despertó la madrugada de este viernes a cientos de capitalinos luego de que la alerta presidencial y la sísmica se activaran en la Ciudad de México; sin embargo, una voz ya familiar para algunos los acompañó durante el susto: la de Erik Camacho.

El Sismológico Nacional informó este viernes 16 de enero que el sismo de 5.3 ocurrió a las 00:42 horas a 17 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.

Cuando un evento así ocurre, en los canales de televisión se suspende la programación habitual para avisar que se activa la alerta y dar instrucciones a quienes los miran para resguardarse de los sismos.

Eso ocurrió con Erik Camacho, quien se encarga del noticiario de N+ durante la noche y madrugada de lunes a viernes, quien mostró una imagen de la Ciudad de México y comenzó a narrar lo que pasaba.

“En estos minutos son las 12 de la noche con 43 minutos y está comenzando a sonar la alerta sísmica en los sistemas de los teléfonos, ha comenzado a escucharse esta alerta”, contó.

Mientras esto pasaba, con voz calmada recomendó a los televidentes evacuar los edificios en los que estaban sólo si estaban cerca de una salida de emergencia.

“Hay que tomarlo con calma, es posible que sea registrado un sismo y que comience a sentirse en los próximos momentos”, relató.

¿Quién es Erik Camacho?

El periodista Erik Camacho es el titular del programa “Las Noticias de las 5″ de lunes a viernes a las 5:00 de la mañana por N+, y también conduce “Las Noticias de las 23:30”, que también se puede ver en N+ de lunes a viernes.

Además, ofrece cortes informativos cada hora durante la madrugada en las que da avances sobre noticias que hayan ocurrido en otros países o que pasaron durante la noche en el país.

Camacho es Licenciado en Periodismo y Ciencias de la Comunicación, con experiencia de 25 años en radio y televisión. Es reconocido en México por coberturas como la renuncia del papa Benedicto XVI y los sismos que ocurren en la noche y madrugada en el país.

Más recientemente, también cubrió la captura de Nicolás Maduro por parte del ejército de Estados Unidos la madrugada del 3 de enero.

En diciembre de 2024, Erik Camacho fue galardonado por Mejor Cobertura por Televisión, premio que entregó el Club de Periodistas.

De acuerdo con su perfil en LinkedIn, Camacho forma parte del equipo de noticias de Televisa desde 2010. También tiene un programa en W Radio a las 5:00 de la mañana.

Fue conductor del noticiero “Capital 21 AM” de febrero de 2008 a diciembre de 2009. Su experiencia ante de ser aparecer en las pantallas de los mexicanos también abarca el “detrás de cámara”, pues fue gerente de información de Noticias de PCTV Televisión por Cable, en donde también fue conductor de 1998 a 2008.

De enero de 1997 a diciembre de 1998 fue redactor de noticias en el Instituto Mexicano de la Radio IMER.

‘Otro sismo que le toca’

El periodista Erik Camacho fue reconocido por los usuarios en redes sociales por su trabajo durante la cobertura del sismo de la madrugada de este viernes.

A través de mensajes en X, un usuario destacó que se trataba de otro sismo que le tocaba a Erik Camacho durante su noticiario.

“Mis respetos para Erik Camacho, siempre le toca cualquier sismo nocturno del país. Además, habla tranquilo y sereno aunque afuera con la alarma parezca que vamos a entrar a la guerra”, señaló otra usuaria.

Otra persona lo llamó el “corresponsal de los sismos”. “La verdad. Siempre que pongo el ForoTV para ver que pasó siempre está Erik Camacho, corresponsal de los sismos”.

En su cuenta de X, Erik Camacho compartió algunos memes sobre la cobertura que llevó a cabo del sismo de 5.3 de magnitud.