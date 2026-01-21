‘Fórmula 1: La Exhibición’ 2026 en CDMX: Fechas, sede, boletos y todo lo que debes saber

Fórmula 1: La Exhibición es una experiencia que llega Ciudad de México a partir de marzo de 2026 y que saca a la máxima categoría del automovilismo de la pista y la traslada a un museo inmersivo.

La muestra propone un recorrido narrativo por el pasado, presente y futuro de la Fórmula 1, con autos originales, piezas históricas, simuladores y contenido audiovisual exclusivo.

Con esta apertura, la capital mexicana se convierte en la novena ciudad del mundo y la segunda en Latinoamérica en albergar la exhibición, que ya superó el millón de visitantes tras su paso por ciudades como Madrid, Viena, Toronto, Londres y Buenos Aires.

Fórmula 1: La Exhibición (Foto: Cortesía Fever).

¿Cuándo abre Fórmula 1: La Exhibición en México?

La exposición de la Fórmula 1 2026 abrirá sus puertas el 20 de marzo de 2026 y operará con fechas y horarios programados, mediante accesos por bloques. El horario será de 9:00 a 20:30 horas, aunque puede variar según el día.

El recorrido completo toma entre 60 y 90 minutos, aunque los asistentes pueden permanecer más tiempo dentro del recinto. El último acceso se permite hasta 15 minutos después del horario final.

¿Dónde será Fórmula 1: La Exhibición en CDMX?

La sede será Yama Punta Museo, ubicado en Av. División del Norte 3572, San Pablo Tepetlapa, Coyoacán, CDMX.

La exhibición se encuentra en el tercer piso del museo, en un espacio interior sin aire acondicionado. El recinto es accesible para personas con discapacidad, incluidos usuarios de silla de ruedas, y cuenta con estacionamiento de paga y valet parking.

¿Cuándo salen a la venta los boletos y cuánto cuestan?

La venta oficial de boletos comenzará el 28 de enero, exclusivamente a través de la plataforma Fever, tanto en su sitio web como en su aplicación móvil. No habrá venta en taquilla.

Los precios —aún no revelados por completo— inician desde $295 pesos de acuerdo con el sitio web. Los interesados pueden registrarse en la lista de espera para obtener acceso anticipado a la preventa, programada para el miércoles 28 de enero a las 9:00 am.

Las entradas permiten cambios de fecha hasta 48 horas antes, pero no admiten devoluciones. También es posible transferir boletos sin costo adicional.

Fórmula 1: La Exhibición (Foto: Cortesía Fever).

¿Qué incluye la experiencia de Fórmula 1: La Exhibición?

La exhibición ofrece un recorrido inmersivo dividido en seis salas temáticas, desarrolladas con la colaboración de curadores, artistas y cineastas especializados. Entre los espacios destacados se encuentran:

The Pit Wall , un final cinematográfico que revive los momentos más icónicos de la Fórmula 1.

, un final cinematográfico que revive los momentos más icónicos de la Fórmula 1. Once Upon a Time in Formula 1 , con autos históricos, fotografía inédita y objetos originales.

, con autos históricos, fotografía inédita y objetos originales. Design Lab , enfocado en la ingeniería y el diseño de los monoplazas.

, enfocado en la ingeniería y el diseño de los monoplazas. Drivers & Duels , que celebra a los pilotos y rivalidades más emblemáticas desde 1950.

, que celebra a los pilotos y rivalidades más emblemáticas desde 1950. Fallen Heroes , un homenaje a los pilotos que perdieron la vida en competencia.

, un homenaje a los pilotos que perdieron la vida en competencia. Survival, centrado en el accidente de Romain Grosjean en Bahréin 2020, con restos reales del monoplaza Haas y material audiovisual exclusivo.

Además, la edición mexicana contará con una sala local especial, dedicada al circuito del país y a sus figuras históricas, incluido Sergio ‘Checo’ Pérez, el piloto mexicano más exitoso en la Fórmula 1, quien vuelve a la parrilla esta temporada.

Fórmula 1: La Exhibición (Foto: Cortesía Fever).

Simuladores, objetos originales y más: ¿Qué hay en F1: La Exhibición?

Los visitantes podrán sentarse en un asiento oficial Playseat F1 y, de forma opcional, adquirir un add-on del simulador “La vuelta rápida”, una experiencia de conducción de 6 a 8 minutos con cupo limitado.

La muestra integra monoplazas originales, memorabilia, entrevistas inéditas y contenido audiovisual nunca antes exhibido, además de elementos interactivos que explican la evolución tecnológica de la categoría, desde Enzo Ferrari hasta el impacto global de la serie Drive to Survive de Netflix.

La experiencia está pensada tanto para fanáticos de toda la vida como para nuevos públicos. Todas las edades son bienvenidas y los niños menores de tres años entran gratis.

El evento cuenta con una tienda oficial con mercancía, audioguía en español, baños y personal de apoyo. La exhibición no incluye realidad virtual ni asientos, ya que el recorrido es completamente guiado y de pie.