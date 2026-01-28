Metro de CDMX ‘se duerme’: Usuarios de las Líneas 3, 2, 8 y B reportaron retrasos de hasta 15 minutos HOY

Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos de hasta 15 minutos y las paradas constantes de los trenes en varias Líneas este miércoles 28 de enero.

Mientras la cuenta oficial del Metro informó que avance era “constante” en la mayoría de las líneas y con una afluencia moderada a las 6:30 horas, los usuarios reprocharon que eso fuera verdad.

Usuarios criticaron que el avance era lento y complicado en las Líneas 1, 2, 3, 6, A y B, señalaron que los trenes tardaban varios minutos en pasar y se mantenían detenidos al menos 8 minutos en alto total a la espera de continuar el avance.

A los usuarios inconformes, la cuenta oficial del Metro respondió que no se presentaba algún incidente que provocará los retrasos, supuestamente el deficiente servicio tenía que ver con la alta afluencia de las Líneas. En tanto, se comprometió a agilizar la circulación de los trenes.

“Al momento la Línea 3 opera sin incidentes, se presenta afluencia de la hora y se agiliza la circulación de los trenes”, fue respuesta automatizada que publicó el Metro.

¿Qué pasa en las Líneas 1, 2, 3, 6 A y B?

Los usuarios del Metro acusaron que las Líneas 1, 2, 3, 6, A y B presentaba retrasos de varios minutos, supuestamente iba de 10 a 15 minutos de espera a que llegara un tren y podían esperar varios minutos más hasta que continuara su recorrido.

La falta de constancia en el servicio provocó que varias estaciones comenzaran a registrar una alta afluencia de personas que esperaban utilizar este servicio.

“Qué pedo Línea 1, llevamos esperando en Pantitlán 10 minutos y no llega ningún metro”; “Problemas en la Línea B....como siempre”; “vengo más temprano y ustedes peor ya 15 minutos en Cuitlahuac Línea 2 y no pasa ningún tren”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios molestos por sumar varios minutos a sus trayectos matutinos para internarse en la capital.

La cuenta oficial del Metro, no dio información sobre algún incidente que hubiera provocado un lento avance, se limitó a señalar que era responsabilidad de la alta afluencia.

Para las 7:00 horas, las Líneas 2, 3, 6, 8 y 12 presentaba una alta afluencia, según las autoridades del Metro, “lo que genera mayores tiempos de esperar en andenes y durante el abordaje”.

El mal servicio se convirtió una constante en el principal medito de transporte público en la Ciudad de México, pese a las modernizaciones y los esfuerzos de las autoridades para brindar servicio a las instalaciones que tienen años en funcionamiento.