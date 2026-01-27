¿Hay servicio en la Línea 7 del Metro? Usuarios reportan retrasos de hasta 20 minutos

Los trenes se quedan detenidos en la Línea 8 del Metro CDMX que registra alta afluencia este martes 27 de enero. (@MetroCDMX)

Al menos siete Líneas del Metro CDMX registran afluencia que va de alta a moderada este martes 27 de enero.

La afluencia moderada ocurre en las Líneas A y 12, a pesar de la circulación constante de los trenes.

"Al momento la Línea A opera sin incidentes, se presenta afluencia de la hora y se agiliza la circulación de los trenes desde las terminales“, detalló el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Mientras que en la Línea 12 del Metro, no se registran mayores afectaciones por el momento.

¿Cuáles son las Líneas del Metro CDMX con alta afluencia?

El Metro CDMX informó que las Líneas con alta afluencia son la 3, 7, 8, 9 y B, por lo que ya hay personal que ayudará a agilizar el servicio.

Los usuarios cuestionaron sobre cómo va la Línea 1 por lo que el Metro respondió que no hay ninguna falla o problema, solo se registra la afluencia normal por la hora e hizo un llamado a anticipar los tiempos ante cualquier eventualidad.

Sin embargo, la Línea 7 es la que mayores problemas presenta, con retrasos de hasta 20 minutos.

"Agilicen la línea 7 dirección El Rosario. De Tacubaya que está hasta la madre de gente hasta constituyentes nos hicimos 10 minutos. No manches, no cabemos en la estación y mucho menos en el tren. Agilicen el servicio ya“, exigió una usuaria.

Por dicha situación, los pasajeros cuestionan si hay servicio en la Línea 7 del Metro, ya que solo hay aglomeraciones, pero no pasa ningún tren.

¿Hay servicio en la Línea 7 del Metro CDMX? Esto sabemos

"No hay servicio en línea 7 , más de diez minutos en Mixcoac y no pasa, aunque anticipe y planifique mi salida, ustedes son los incompetentes para dar un servido decente“, se quejó otra persona.

A través de redes sociales, las personas compartieron imágenes de los andenes completamente llenos, lo que también dificulta el acceso a los vagones que llegan a las estaciones.

"Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 7, después de realizar revisión a un tren, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda“, fue la explicación que dio el Metro CDMX sobre las afectaciones en la ‘Línea naranja’.

De esta forma, los usuarios exigieron también que se informe lo ocurrido en la Línea para saber si será necesario buscar otra forma de transporte y rechazaron la información ‘ambigua’ sobre anticipar los tiempos de traslado.