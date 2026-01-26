Metro CDMX avanza ‘leeento’ este lunes; usuarios reportan falta de trenes en Línea B, 3 y 8.

¿Ya de salida hacia el trabajo? Usuarios del servicio de transporte Metro en la Ciudad de México reportan afluencia de personas y marcha lenta de trenes en las Líneas B, 3, 6 y 8, entre otras, en la mañana de este lunes 26 de enero.

Según el propio reporte del Metro a las 6:38 horas, hay afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A y 12.

Sin embargo, en la misma red social X, usuarios y usuarias del Metro reportan que no hay paso de trenes en la Línea 6 (El Rosario - Martín Carrera) y que la Línea 3 (Universidad - Indios Verdes) está detenida. También señalan la falta de trenes en la Línea 8 (Constitución de 1917 - Garibaldi).

Debido a las quejas de usuarios sobre la falta de trenes en la Línea B (Ciudad Azteca - Buenavista), el Metro CDMX informó en un breve mensaje que hay alta afluencia de personas en dicha Línea.

Otros usuarios reportaron problemas en la estación Hidalgo, tanto en la Línea 2 y la Línea 3.

Remodelación de la Línea 3 del Metro: ¿Cuándo inicia?

El Gobierno de la CDMX anunció la remodelación de la Línea 3 del Metro, que iniciará este año a finales de enero o principios de febrero.

La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, informó recientemente que ya cuentan con las fechas aproximadas en que iniciarán los trabajos en la Línea ‘Verde’. El calendario aproximado es el siguiente: