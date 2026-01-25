Tormenta invernal y aire ártico ‘congelan’ México: ¿Qué estados tendrán temperaturas bajo cero esta semana?

Chihuahua y Tamaulipas serán de los estados más afectados por la tormenta invernal esta semana.

México espera lluvias torrenciales y heladas de hasta -15 grados para esta semana, derivado del paso de la tercera tormenta invernal de la temporada, así como distintos fenómenos que provocarán mal clima a partir del lunes 26 de enero.

Debido al frío, al menos cuatro estados suspendieron clases a partir del lunes, además de que las autoridades pidieron tomar precauciones ante potentes rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que, además de la tormenta invernal, que paralizó los vuelos en Estados Unidos, una corriente de chorro polar y el ingreso de humedad desde las costas provocarán fuertes lluvias en ciertos estados, así como lluvias engelantes en el norte del país, lo que pone en riesgo el uso de carreteras.

Además, Tamaulipas y Veracruz esperan nevadas y caída de aguanieve.

Toma precauciones, ya que el frío por la tormenta invernal y otros fenómenos durará toda la semana según los pronósticos de Conagua:

Tormenta invernal y frentes fríos en México: ¿Qué estdos tendrán temperaturas bajo cero?

De acuerdo con Conagua, tanto el lunes 26 como el martes 27 de enero serán los días con más estados por las bajas temperaturas, siendo este el pronóstico:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas : Chihuahua y Durango.

: Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas : Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

: Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados: Baja California Sur, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Chiapas.

Se prevé que las bajas temperaturas en México se registren en las noches y madrugadas de cada día, de acuerdo con Conagua.

¿Lluvias torrenciales en enero? Este es el pronóstico para la semana

Conagua informó que los estados del sureste del país, así como Veracruz y Puebla, serán de los principales afectados por las fuertes lluvias, derivado de la corriente de chorro y el ingreso de humedad.

Esto, sumado al frío, puede provocar condiciones climáticas más graves en las siguientes entidades: