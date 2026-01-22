Precio del natural se dispara 75% en 3 días, mientras el frío ártico azota a Estados Unidos

Los futuros del gas natural estadounidense cerraron ligeramente al alza este jueves, después de aumentar alrededor de un 75 por ciento en tres días, disparándose al precio más alto desde 2022, ya que el clima gélido azota los principales mercados de combustible para calefacción y obliga a los operadores a cubrir posiciones bajistas.

Más de 175 millones de personas en todo el país se enfrentarán a nieve, lluvia, aguanieve y hielo durante el fin de semana, ya que el frío récord en las regiones central y oriental alimenta la mayor tormenta invernal de la temporada.

Las bajas temperaturas podrían congelar el agua dentro de los gasoductos, interrumpiendo la producción y la exportación de gas. Se espera que el consumo aumente a medida que los hogares enciendan sus calefacciones, lo que podría agotar las reservas.

“Esta es una crisis típica del invierno: rápida, violenta y que cambia el sentimiento”, escribió Ole Hvalbye, analista de SEB AB, en una nota a sus clientes.

El cambio en los pronósticos meteorológicos de EU se produjo días después de que los fondos de cobertura se mostraran más pesimistas respecto al gas a finales de la semana pasada, lo que dejó al mercado listo para un repunte, ya que los operadores se apresuraron a cerrar sus posiciones.

El jueves, los pronósticos meteorológicos nocturnos se tornaron aún más fríos en el centro y sur de EU del 27 al 31 de enero, según la empresa de pronósticos comerciales Atmospheric G2.

“Tendríamos que remontarnos a 2022, luego a 2018, para ver este tipo de volatilidad” en los futuros del gas estadounidense, dijo Dennis Kissler, vicepresidente senior de operaciones de BOK Financial Securities.

El alza en los precios de la gasolina es una mala noticia para los consumidores estadounidenses, que se enfrentan al aumento de las facturas energéticas, que se han convertido en un lastre para políticos como el presidente Donald Trump.

Sin embargo, beneficiará a los productores de gas estadounidenses, especialmente a aquellos que no han fijado los precios de una gran parte de su producción prevista mediante coberturas financieras.

Los futuros para entrega en febrero cerraron con un alza de 17 centavos, o un 3.5 por ciento, hasta los 5,045 dólares por millón de unidades térmicas británicas (BTU), el precio de cierre más alto para el contrato con vencimiento al mes próximo desde el 5 de diciembre, tras alcanzar un máximo intradía de 5,630 dólares por millón de BTU alrededor de las 10:00 a. m., hora de Nueva York.

Los futuros al cierre subieron un 62.6 por ciento desde el final de la semana pasada, lo que encamina al contrato de esta materia prima, conocida por su volatilidad, a registrar la mayor ganancia semanal en más de tres décadas.

Inventario de gas se cae en EU

Un informe semanal de almacenamiento mostró que los inventarios de gas en EU cayeron 120 mil millones de pies cúbicos la semana pasada, hasta los 3,065 billones de pies cúbicos, una caída mayor que la mediana de las estimaciones de los analistas, de -98 bcf, recopiladas por Bloomberg. Esta disminución está por debajo del promedio de extracción de los últimos cinco años, de 191 bcf.

Esta disminución sitúa las existencias totales un 6.1 por ciento por encima del promedio de cinco años, lo que proporciona un colchón de inventarios a medida que aumenta la demanda.

Aun así, los analistas de BloombergNEF esperan que el informe de inventario sea seguido la próxima semana por la segunda mayor retirada de la historia, ya que el clima gélido de este fin de semana desencadena una mayor demanda.

El frío polar también ha elevado los precios del gas en Asia y Europa esta semana. Si bien los precios del gas en Europa bajaron el jueves, el continente se prepara para otra gran helada en los próximos días.

Depende de Estados Unidos para las importaciones de gas natural licuado (GNL) desde que perdió la mayor parte del suministro ruso durante la crisis energética de 2022.

Estados Unidos es el mayor exportador mundial de GNL, y el suministro a las terminales de exportación representa actualmente alrededor del 17 por ciento de la producción nacional de gas.