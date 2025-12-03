Pide ONU aclarar impacto ambiental de gas licuado en el Golfo de California

La Misión Permanente de México respondió que en el caso del proyecto Terminal GNL de Sonora está suspendido hasta que se resuelvan cinco juicios de amparo indirecto.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) –a través de una comunicación oficial firmada por nueve mandatos de Procedimientos Especiales y fechada el 2 de septiembre– cuestionó a México, Estados Unidos y Singapur, así como a siete empresas involucradas, por los daños ambientales que organizaciones civiles y comunidades advierten que produciría la expansión de infraestructura de gas fósil-gas natural licuado (GNL) en el Golfo de California, conocido por su rica biodiversidad.

En respuesta a una carta enviada por 25 integrantes de comunidades del Golfo de California y organizaciones civiles mexicanas, la ONU externó su preocupación por las afectaciones advertidas, entre ellas la falta de evaluaciones de impacto ambiental, la falta de acceso a la información sobre el proyecto de energía –conformado por cuatro terminales (Terminal GNL de Sonora-Saguaro Energía, Vista Pacífico, AMIGO LNG, GNL Cosalá) y dos gasoductos ( Sierra Madre y Corredor Norte)– y la incapacidad persistente para garantizar el compromiso efectivo y la participación de pueblos indígenas y las comunidades campesinas que serían potencialmente afectadas.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por las emisiones previstas de gases de efecto invernadero, la contaminación tóxica, la alteración de los ecosistemas y otros daños ambientales que pueden estar relacionados con la industria del GNL en el Golfo de California, así como los impactos negativos que estas operaciones pueden tener sobre los derechos humanos”, se lee en la carta.

Y es que, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el 1 de diciembre que el proyecto “no es irregular” y que “se está revisando la disponibilidad de gas y si se requiere un gasoducto adicional”, hasta ahora hay 10 amparos interpuestos por ejidatarios y ciudadanos de comunidades costeras contra la reclasificación en 2018 del proyecto de regasificación a licuefacción sin una nueva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

La Misión Permanente de México respondió que en el caso del proyecto Terminal GNL de Sonora está suspendido hasta que se resuelvan cinco juicios de amparo indirecto.