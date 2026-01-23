EU ‘se patina’: Tormenta invernal afectaría la mitad del país con nieve, temperaturas extremas y apagones

Estados Unidos bajo hielo: tormenta invernal amenaza a más de la mitad del país con hielo, nieve y temperaturas extremas. (AP)

La tormenta invernal comenzó a intensificarse este viernes en la región centro norte de Estados Unidos, y provocó la suspensión de clases en Chicago y otras ciudades.

Las condiciones climáticas podrían provocar nieve, aguanieve, hielo y temperaturas extremas en los próximos días, además de extensos cortes de energía para aproximadamente la mitad de la población del país, desde Texas hasta Nueva Inglaterra.

Meteorólogos advirtieron que los daños, especialmente en las zonas afectadas por el hielo, podrían rivalizar con los de un huracán. Al menos 177 millones de personas permanecían bajo alertas o advertencias de hielo y nieve, mientras que más de 200 millones recibieron avisos de clima frío, los cuales en muchas regiones se superponían.

Realizan compras preventivas ante pronósticos por tormenta invernal

Maricela Reséndiz realizó compras el viernes en Dallas antes de la llegada de la tormenta. Adquirió pollo, huevos y algunas pizzas para pasar el fin de semana con su hijo de cinco años y su pareja.

“Será una gran tormenta”, dijo, y añadió que sus planes consisten en “quedarse en casa, simplemente estar fuera del camino”.

El hielo y la nieve podrían comenzar a caer la tarde del viernes en Texas y Oklahoma. Se prevé que la tormenta avance hacia el sur con lluvia helada y aguanieve, lo que dejará una capa de hielo capaz de romper ramas de árboles y postes de electricidad.

Posteriormente, el sistema avanzaría hacia el noreste y dejaría alrededor de 30 centímetros de nieve desde Washington hasta Nueva York y Boston, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Boston declaró una emergencia por frío durante el fin de semana y se prevé que la sensación térmica descienda muy por debajo de cero.

El aire ártico, el primer factor

El primer factor de la tormenta fue el descenso de aire ártico desde Canadá. Las Escuelas Públicas de Chicago y otros distritos del centro-norte del país cancelaron clases el viernes.

Se prevé que la sensación térmica alcance los -40 grados Celsius, nivel en el que la congelación de la piel puede ocurrir en menos de diez minutos, lo que vuelve peligroso caminar o esperar el transporte escolar.

En Dickinson, Dakota del Norte, la sensación térmica alcanzó los -47 °C el viernes por la mañana. En Bismarck, las condiciones resultaban apenas más soportables cuando Colin Cross limpiaba una unidad vacía del complejo de departamentos donde trabaja.

“He estado aquí por un tiempo y mi cerebro dejó de funcionar”, dijo Cross, quien vestía ropa térmica, dos playeras de manga larga, chamarra, gorro, guantes y botas.

El hielo, la nieve y la aguanieve comenzarían durante las siguientes horas del viernes en estados como Oklahoma, donde trabajadores del Departamento de Transporte trataron previamente las carreteras con salmuera. La Patrulla de Caminos canceló los días libres de sus agentes y coordinó labores con la Guardia Nacional para auxiliar a conductores varados.

Texas también se preparó ante el impacto. Las bajas temperaturas provocaron el cierre de escuelas en Houston el viernes, con una jornada de aprendizaje en línea para estudiantes de escuelas públicas. Las empresas de servicios públicos convocaron a miles de empleados para sostener el suministro eléctrico.

“Todos están en acción”, publicó el alcalde de Houston, John Whitmire. “Esperamos lo mejor, pero estamos preparados para lo peor”.

El hielo podría derribar líneas eléctricas

Más de mil vuelos registraron retrasos o cancelaciones en todo el país el viernes, incluso en aeropuertos de Dallas, Atlanta y Oklahoma, según el sitio FlightAware, que contabilizó más de mil 400 cancelaciones previstas para el sábado.

Tras el paso del hielo y la nieve, el aire frío del norte avanzará hacia el sur y el este. El deshielo tomará tiempo, un escenario especialmente riesgoso en regiones donde el peso del hielo sobre árboles y líneas eléctricas podría provocar apagones de varios días.

El hielo puede añadir decenas de kilos a las líneas eléctricas y a las ramas, lo que incrementa el riesgo de ruptura, en especial con vientos fuertes.

La mayoría de los hogares de al menos 11 estados del sur, desde Texas hasta Virginia, utilizan calefacción eléctrica, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Hace cinco años, una intensa ola de frío colapsó gran parte de la red eléctrica de Texas, dejó a millones sin electricidad durante días y causó cientos de muertes. El gobernador Greg Abbott aseguró el jueves que una situación similar no se repetirá.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió a la población prepararse para la mayor nevada en años.

“Se avecina un evento meteorológico muy, muy peligroso”, advirtió, al señalar el riesgo de hipotermia y congelación.

La gente se resguarda

En Atlanta, Eliacar Diego buscaba un lugar cálido después de dormir bajo un puente para resguardarse de la lluvia. Señaló que muchas personas sin hogar desconocían la magnitud de la tormenta y planeaba acudir a uno de los refugios habilitados por la ciudad durante el clima extremo.

“Solo tengo que aguantar este fin de semana”, expresó.

Las tiendas de comestibles en gran parte del sur comenzaron a quedarse sin productos. Holly Lawson realizó compras la mañana del viernes y adquirió agua embotellada ante el riesgo de que las tuberías se congelen, además de carne y queso para sándwiches en caso de cortes de energía.

“Si no lo usamos, esto irá a las bolsas de bocadillos para deportes el próximo fin de semana”, comentó en referencia a su hijo de diez años que juega baloncesto.