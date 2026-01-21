Nacional

Frío se instala en México ante la llegada de la tercera tormenta invernal: ¿Dónde habrá -10 grados?

En regiones como la sierra de Chihuahua y Durango se prevé la posible caída de aguanieve, así como frío intenso.

. Por el frío intenso, autoridades recomiendan a la población vestir con varias capas de ropa. (Crisanta Espinosa Aguilar)
Las bajas temperaturas se instalan en México debido a los frentes fríos 29 y 30 que anticipan la llegada de la tercera tormenta invernal que ocasionará nevadas y caída de aguanieve en distintos estados, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las regiones afectadas serán el sur de la sierra de Chihuahua y el noroeste de la sierra de Durango, ya que un sistema frontal se extenderá cerca de la frontera norte del país.

Además, una vaguada sobre el noroeste y occidente de la República Mexicana, en interacción con la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el norte de México.

Un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país e ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias y chubascos en estados del noreste, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional.

¿Dónde habrá frío y lluvias hoy 21 de enero?

Habrá temperaturas mínimas de -10 a -5 grados en las zonas serranas de Chihuahua y Durango, mientras que los estados con heladas durante la madrugada en las zonas altas, serán los siguientes:

  • Baja California.
  • Sonora.
  • Coahuila.
  • Nuevo León.
  • San Luis Potosí.
  • Zacatecas.
  • Estado de México.
  • Hidalgo.
  • Tlaxcala.
  • Puebla.
  • Veracruz.
  • Oaxaca.

Las temperaturas de 0 a 5 grados serán en las zonas serranas de las siguientes entidades:

  • Aguascalientes.
  • Jalisco.
  • Michoacán.
  • Guanajuato.
  • Querétaro.
  • Ciudad de México.
  • Morelos.

Además, por las condiciones mencionadas habrá lluvias fuertes en Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas y Guanajuato. Los intervalos de chubascos ocurrirán en las siguientes áreas:

  • Baja California Sur.
  • Nuevo León.
  • Tamaulipas.
  • San Luis Potosí.
  • Aguascalientes.
  • Jalisco.
  • Michoacán.
  • Guerrero.
  • Edomex.
  • CDMX.
  • Puebla.
  • Veracruz.
  • Oaxaca.
  • Chiapas.
  • Quintana Roo.

Mientras que las lluvias aisladas serán en Baja California, Sonora, Colima, Querétaro, Hidalgo, Tabasco, Tlaxcala, Campeche y Yucatán.

¿Cuándo ingresará la tercera tormenta invernal a México?

El frío continuará durante el resto de la semana debido a que a partir del viernes los frentes fríos 30 y 31 en el norte de México darán origen a la tercera tormenta invernal de la temporada.

Por dichas condiciones y la temporada de frentes fríos se prevén vientos fuertes a muy fuertes, chubascos, lluvias en el noroeste, norte y noreste del país.

Las precipitaciones fuertes a intensas serán en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Habrá caída de nieve, aguanieve o lluvia congelante en las sierras de Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango y Nuevo León, así como en zonas de Chihuahua y Coahuila.

Mientras que el sábado comenzará el evento de Norte con rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora.

