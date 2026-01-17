Alerta por frente frío 29 en México: Autoridades emiten recomendaciones por descenso de temperaturas

Protección Civil recomienda usar vestimenta en capas para conservar mejor el calor corporal en temporada de frentes fríos. (Cuartoscuro).

La llegada del frente frío 29 a nuestro país puso en alerta a las autoridades y es que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tiene desplegada una estrategia para combatir los efectos de las bajas temperaturas.

El frente frío 29 interacciona con una masa de aire polar este fin de semana, por lo que habrá un marcado descenso de la temperatura en la mayor parte del país, por lo que habrá un ambiente gélido.

Frente frío 29 en México: ¿Dónde lloverá este fin de semana?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frente frío 29 traiga lluvias de fuertes a intensas en Veracruz, Chiapas y Tabasco.

Además, hay la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas montañosas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y el Nevado de Toluca.

También, en zonas montañosas de Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos y Chiapas se registrarán temperaturas de 0 a 5 grados.

¿Qué medidas hay que tomar por el paso del frente frío 29 en México?

Protección Civil recomienda usar vestimenta en capas para conservar mejor el calor corporal. Además, poner especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y pacientes con enfermedades crónicas, para que se mantengan en todo momento bien abrigados e hidratados.

También se sugiere tener una ventilación adecuada en los hogares donde se utilizan calentadores de gas, leña o braceros, para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono y apagarlos totalmente antes de dormir.

A los conductores se les recomienda extremar precauciones en carreteras, debido a que la combinación de lluvias, bancos de niebla y el posible congelamiento del asfalto, ya que se reduce la visibilidad y el control del vehículo.

¿Cuántos frentes fríos habrá en México?

En septiembre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó sobre el inicio de la temporada de frentes fríos en nuestro país.

Detalló que de septiembre del 2025 a mayo del 2026, habrá al menos 48 frentes fríos que pasarán por nuestro país.

Para el 2026 estos son los frentes fríos que habrá por mes en México: