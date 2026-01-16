Frente frío 29 ingresa HOY a México: ¿Qué estados ‘se congelarán’ con temperaturas de -5 grados?

El ingreso del frente frío 29 también estará acompañado de fuertes rachas de viento en distintos estados.

El combo de frentes fríos en México causará más afectaciones con el ingreso del frente frío 29 este viernes 16 de enero, según informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Dichas condiciones serán todavía más extremas con la masa de aire polar asociada al ambiente de frío.

Por eso se prevé que haya bancos de niebla en zonas altas, así como ambiente de fresco a templado en el sureste del país y la península de Yucatán.

Por las bajas temperaturas y el frente frío continuará el viento de Norte con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en el istmo de Tehuantepec, como los fuertes vientos que voltearon un tráiler en Oaxaca, hace unos días.

¿Cuáles serán los efectos del frente frío 29 en México?

A partir de la tarde de este viernes ingresará el frente frío 29 que ocasionará fuertes vientos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Como parte de los efectos del frente frío 29 habrá lluvias fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y el Estado de México.

Mientras que los intervalos de chubascos ocurrirán en Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Habrá lluvias aisladas en Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

¿Cuándo ingresará el frente frío 30?

En los próximos días se prevén temperaturas ‘congelantes’ de -10 a -5 grados con heladas en las zonas altas de Chihuahua y Durango.

Los estados con temperaturas de -5 a 0 grados serán en las siguientes zonas serranas:

Baja California .

. Sonora.

Coahuila.

Nuevo León.

San Luis Potosí.

Zacatecas.

Aguascalientes.

Jalisco.

Michoacán .

. Guanajuato.

Querétaro .

. Hidalgo.

Estado de México .

. Tlaxcala.

Puebla.

Veracruz.

Oaxaca.

En las zonas montañosas de Tamaulipas, CDMX, Morelos y Chiapas se registrarán temperaturas de 0 a 5 grados.

Todavía se resienten los efectos del frente frío 28 y durante el fin de semana se mantendrán los efectos del frente frío 29 y no habrá tregua porque el próximo lunes 19 de enero ingresará el frente frío 30.

Las temperaturas mínimas durante la madrugada del lunes alcanzarán de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Tamaulipas, Ciudad de México y Morelos.

Ante el pronóstico de bajas temperaturas y por la temporada de frentes fríos las autoridades de Protección Civil hacen un llamado a la población para protegerse del frío. Algunas de las recomendaciones son: