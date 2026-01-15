Combo de frentes fríos en México: ¿Qué estados tendrán heladas y -10 grados este viernes?

Saca el suéter y los cobertores extra porque este fin de semana el frío en México llegará por partida doble. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mantienen la alerta por el Frente Frío número 28, mientras un nuevo sistema frontal — el 29 — ya se acerca al norte del país.

La buena noticia es que la masa de aire polar asociada al Frente Frío 28 se desplaza hacia el oriente del Golfo de México, por lo que pronto dejará afectar gran parte del territorio nacional. Esto significa que, poco a poco, las temperaturas comenzarán a normalizarse en los estados del oriente, centro y sureste del país.

Eso sí, no te confíes: durante la mañana y la noche seguirán las bajas temperaturas en la Mesa del Norte y la Mesa Central. En zonas altas incluso se esperan heladas. Además, los vientos no se quedan atrás: en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec se prevén rachas de 60 a 80 km/h.

Por si fuera poco, un nuevo frente frío, el número 29, ingresará la tarde del viernes sobre el norte y noreste del país. Este fenómeno, en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará vientos fuertes con rachas de hasta 60 km/h en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Mientras tanto, el ingreso de humedad desde el Pacífico y la inestabilidad atmosférica provocarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el norte, occidente, centro y sur del país. En Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México se esperan lluvias puntuales fuertes.

¿Cómo estará el clima en CDMX y en el resto del país este viernes 16 de enero?

Para la Ciudad de México y su Zona Metropolitana se espera un cielo medio nublado durante gran parte del día. Por la mañana, el ambiente será frío a fresco, con posibles bancos de niebla en las zonas altas. Por la tarde, las temperaturas se tornarán más templadas, aunque no se descarta la presencia de chubascos.

En algunas zonas del Estado de México se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes, mientras que en la capital se esperan lluvias con chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo.

Estas serán las temperaturas para el resto del país:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Michoacán y Guerrero.

: Michoacán y Guerrero. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado : zonas serranas de Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado : zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Jalisco, Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Las temperaturas en la Ciudad de México oscilarán entre 7 y 9 °C de mínima y 16 a 18 °C de máxima.

¿Cuándo termina la temporada de frentes fríos 2026?

La temporada de frentes fríos 2025-2026 comenzó en septiembre de 2025 y se extenderá hasta mayo de 2026. Durante este período se prevé la entrada de 48 frentes fríos, por lo que, al corte de este 15 de enero, aún faltarían 19 sistemas frontales para completar el ciclo.

De acuerdo con la Conagua, esta es la distribución mensual de los frentes fríos para la temporada 2025-2026:

Septiembre: 5

Octubre: 5

Noviembre: 6

Diciembre: 7

Enero: 6

Febrero: 5

Marzo: 6

Abril: 5

Mayo: 3

Protección Civil hace un llamado a la población a mantenerse alerta y tomar precauciones ante cambios bruscos de temperatura, lluvias intensas, vientos fuertes e incluso heladas en algunas regiones. Esto es especialmente importante si planeas actividades al aire libre o viajes largos.