¿Te cambian de color los dedos con el frío? Esto sabemos de la enfermedad de Raynaud y sus síntomas

Los cambios de color en las manos durante el frío son señal de enfermedad de Raynaud.

Tras la segunda tormenta invernal de la temporada, México está en alerta por el paso del frente frío 28, y en esta temporada de heladas, las autoridades llaman a cuidar de tu salud, especialmente por padecimientos como la enfermedad de Raynaud, que ocurre cuando los dedos de las manos y pies cambian de color.

La enfermedad de Raynaud, también conocida como el fenómeno de Raynaud, se manifiesta especialmente en invierno y es respuesta a múltiples factores, desde la exposición de bajas temperaturas hasta el estrés.

Aunque en el 90 por ciento de los casos se considera benigno, el fenómeno puede ser indicador de otros problemas de salud, que requieren de atención médica y pueden terminar en una cirugía nerviosa.

Si en época de frío tus dedos cambian de color, esto es lo que tienes que saber sobre el fenómeno de Raynaud, sus síntomas, y en qué casos ir a urgencias.

¿Qué es la enfermedad de Raynaud?

La enfermedad de Raynaud es una afección en la que los dedos de manos y pies, así como otras zonas del cuerpo, entre ellas la nariz, orejas, labios o pezones, cambian de color, se adormecen y enfrían.

El Centro Médico ABC explica que el fenómeno de Raynaud se produce debido a que las venas que suministran sangre a la piel reducen su tamaño, lo que acorta el flujo sanguíneo.

Leyre Riancho Zarrabeitia, profesora asociada de ciencias de la salud en la Universidad de Cantabria, publicó en un artículo para The Conversation que el padecimiento incluye una contracción excesiva de los vasos sanguíneos y se divide por etapas:

Primero palidecen los dedos debido a la reducción de flujo sanguíneo. Luego se ponen de color azul, debido a la desoxigenación de la sangre. Después pasan a color violeta y finalmente enrojecen, esto debido al aumento del flujo sanguíneo y la dilatación de los vasos en compensación.

El fenómeno de Raynaud afecta del 3 al 5 por ciento de la población, y se divide entre ‘primario’ y ‘secundario’.

El primario corresponde a la reacción ante el frío o al estrés, mientras que el secundario es en respuesta a una enfermedad o al consumo de medicamentos.

Enfermedad de Raynaud: Estas son sus causas

Existen dos principales causas de la enfermedad de Raynaud: El frío y el estrés.

Sin embargo, en el 10 por ciento de ocasiones, este padecimiento se presenta tras el uso de fármacos betabloqueantes, someterse a quimioterapias, o el uso de drogas sintéticas.

Síntomas de la enfermedad de Raynaud

Los principales síntomas de la enfermedad de Raynaud por frío o estrés son:

Dedos de manos y pies fríos.

Entumecimiento.

Cosquilleo o dolor tras el calor o el alivio del estrés.

o el alivio del estrés. Enrojecimiento, inflamación o pálpitos en los dedos afectados una vez que termina el evento de estrés o el frío.

El fenómeno de Raynaud aparece normalmente entre personas de 15 a 30 años, y el cambio de coloración en los dedos dura unos 15 minutos.

Las personas más expuestas a este padecimiento son:

Personas que viven en zonas con temperaturas bajas . Las mujeres corren más riesgo que los hombres.

. Las mujeres corren más riesgo que los hombres. Quienes tengan otros padecimientos como artritis , lupus, esclerodermia, fracturas o lesiones en las muñecas.

, lupus, esclerodermia, fracturas o lesiones en las muñecas. Personas que fuman .

. Quienes hacen movimientos repetitivos al escribir o al tocar instrumentos musicales.

¿Cuándo ir al médico? Estos son los peligros del fenómeno de Raynaud

Aunque no se le considera riesgoso en un principio, el fenómeno de Raynaud puede asociarse a otras enfermedades que sí requieren atención médica, en ciertos casos urgente.

Mayo Clinic agrega que la enfermedad de Raynaud se asocia con enfermedades del tejido conectivo, de los vasos sanguíneos, del túnel carpiano, de lesiones no identificadas y como efecto secundario a medicamentos.

Además, si tus dedos cambian de color en la temporada de frío y tienes más de 30 años, estos son algunos factores que relacionan al fenómeno de Raynaud con alguna otra enfermedad:

Asimetría , es decir, cuando solo ocurre en algunos dedos o en una mano.

, es decir, cuando solo ocurre en algunos dedos o en una mano. Cuando aparecen en ambiente cálido o duran más de lo debido.

o duran más de lo debido. Cuando hay heridas o úlceras en los dedos.

Respecto al estrés, en casos graves puede ser necesario un tratamiento con anestesia, y hasta una cirugía sobre secciones del sistema nervioso afectadas.