Virus Sincitial Respiratorio: ¿Qué sabemos de la vacuna que se aplicará en México contra la enfermedad?

La vacuna contra el virus sincitial avanza, y se prevé que próximamente llegue a México.

San Luis Potosí confirmó dos casos del virus sincitial respiratorio, según el Comité Estatal de Seguridad en Salud y Servicios de Salud del estado.

Este tipo de virus es la principal causa de infecciones respiratorias en la infancia y según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año se registran 3.6 millones de hospitalizaciones por dicha enfermedad.

Como parte del tratamiento preventivo contra el virus está la vacuna como uno de los pendientes de la Secretaría de Salud.

Al respecto, el secretario de la dependencia, David Kershenobich, reconoció la importancia de prevenir brotes de la enfermedad tanto en niños como en mujeres embarazadas, durante el invierno.

¿Cuándo llega la vacuna del virus sincitial respiratorio a México?

“Ya, Cofepris ha autorizado la vacuna sincitial respiratoria. Estamos en el proceso de adquirirla ya. Y nada más habrá que precisar bajo qué situación se indica esa vacuna en particular”, dijo el secretario de Salud durante la conferencia ‘mañanera’ de este martes 23 de diciembre.

Además, destacó que la Secretaría mantiene un monitoreo constante de las enfermedades respiratorias agudas y habrá indicaciones específicas, de ser necesario.

Tras la llegada de la vacuna, la dependencia indicará si será solo para niños o también para adultos mayores, así como otros sectores vulnerables de la población.

La vacuna contra el virus se aplica también en embarazadas, entre las semanas 32 a la 36. Su aplicación estará disponible en México tras la aprobación de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios.

¿Qué sabemos del virus sincitial respiratorio?

El virus sincitial respiratorio es el causante de infecciones en los pulmones y vías respiratorias de bebés y niños pequeños, según el sitio especializado en salud Medlineplus.

Sin embargo, ese tipo de infección ocurre sin importar la edad, pero es más común en personas vulnerables como niños recién nacidos y adultos mayores.

El virus se contagia debido a las diminutas gotas que circulan en el aire cuando una persona, tose, estornuda o se limpia la nariz. Otras posibles vías de contagio son:

Si una persona besa, toca o estrecha la mano de alguien enfermo.

Al tocarse la nariz, ojos o boca después de haber estado en contacto con el virus.

Al ser altamente contagioso, es fácil que esta enfermedad se propague en las guarderías y llegue hasta los hogares. Entre los principales síntomas del virus sincitial respiratorio están:

Aparecen de 2 a 8 días tras tener contacto con el virus. Los niños mayores tienen síntomas moderados como tos, congestión nasal o fiebre baja. Dificultad para respirar. Aleteo nasal. Respiración rápida. Dificultad para respirar. Sonidos de chiflidos.

Dichos síntomas son más comunes en recién nacidos, pero varían según la edad y sistema inmune de la persona infectada.