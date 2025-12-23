Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 23 de diciembre de 2025: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este martes 23 de diciembre desde Palacio Nacional. Se prevé que la mandataria se pronuncie sobre el accidente aéreo en el que se desplomó un avión de la Marina.
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 23 de diciembre de 2025?
La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana
- Se realizó la primera entrega de agua a Estados Unidos tras el tratado alcanzado con México hace unos días y para hacerlo se buscó completar la entrega con ayuda de otras cuencas para minimizar el impacto.
- Al ser cuestionada sobre la alianza entre las aerolíneas Viva Aerobús y Volaris, la presidenta dijo que es una buena noticia.
- La presidenta Sheinbaum rechazó la versión de que pobladores frenaron su recorrido en el tren al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y contó lo que pasó en realidad.
- Al ser cuestionada sobre la apelación de la sentencia de Genaro García Luna en EU, la mandataria reconoció que está en su derecho como cualquier ciudadano.
- La presidenta Sheinbaum defendió la entrega de petróleo a Cuba y el apoyo que México le da a la isla, además, recordó que esta relación bilateral lleva mucho tiempo.
- Claudia Sheinbaum anunció que habrá sanciones y la posible separación del cargo de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) que pedían dinero a migrantes.
- La presidenta Sheinbaum anunció que tomará vacaciones y las pasará en el puerto de Acapulco.
- Profeco también detalló que el precio promedio de la canasta básica se mantiene en 910 pesos y hay un supermercado en el Estado de México donde se vende más barata.
- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)dio a conocer que el precio promedio de la gasolina Magna se mantiene en 23.21 pesos.