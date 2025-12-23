Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 23 de diciembre de 2025: Síguela aquí en vivo

La presidenta Sheinbaum durante su conferencia matutina de este martes 23 de diciembre.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este martes 23 de diciembre desde Palacio Nacional. Se prevé que la mandataria se pronuncie sobre el accidente aéreo en el que se desplomó un avión de la Marina.

¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 23 de diciembre de 2025?

La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana