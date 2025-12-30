UNAM desarrolla vacunas contra el cáncer de mama; arrancarán ensayos clínicos en humanos

Las vacunas terapéuticas contra el cáncer de mama creadas por la UNAM se basan en un concepto distinto al de las inmunoterapias tradicionales. (Foto: Shutterstock)

Un equipo científico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio un paso relevante en la investigación oncológica al desarrollar vacunas terapéuticas contra el cáncer de mama que lograron curar la enfermedad y eliminar metástasis en modelos de laboratorio.

Los resultados, publicados recientemente en la revista Molecular Immunology, abren la puerta a la realización de ensayos clínicos en humanos.

Las vacunas, conocidas como Bibliotecas de Epítopos Variables (BEVs), fueron desarrolladas por especialistas de la Facultad de Química y del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIB).

De acuerdo con la UNAM, estas vacunas activan el sistema inmunológico, inducen memoria inmunológica y evitan que el cáncer reaparezca, incluso tras una segunda implantación de células cancerosas en ejemplares experimentales.

El avance es particularmente relevante porque el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte entre mujeres en México.

Según datos del INEGI, en 2022 se registraron 7 mil 888 decesos por esta enfermedad, con una tasa proyectada de 9.9 muertes por cada 100 mil mujeres.

Tras más de una década de investigación, los científicos aseguran que están listos para dar el siguiente paso: llevar esta innovación del laboratorio a estudios clínicos en personas.

¿Cómo funcionan las vacunas BEVs desarrolladas por la UNAM?

Las vacunas terapéuticas contra el cáncer de mama creadas por la UNAM se basan en un concepto distinto al de las inmunoterapias tradicionales.

Allan Noé Domínguez Romero, académico de la Facultad de Química, explicó que las células cancerosas son “blancos en movimiento”, ya que modifican de forma constante su genoma y su fenotipo.

Por ello, las BEVs incorporan miles de versiones mutadas de un antígeno asociado al cáncer. Esta diversidad permite que el sistema inmune reconozca y ataque a las células tumorales, aun cuando estas cambian con el tiempo. Según Karen Manucharyan, investigador del IIB, esta estrategia logra activar linfocitos T CD8, responsables de eliminar células cancerosas.

Una de las principales ventajas observadas en laboratorio es la generación de memoria inmunológica. Esto significa que el organismo queda preparado para responder nuevamente si el cáncer intenta reaparecer, incluso años después, al menos en modelos animales.

El nivel de confianza de estos resultados es alto en condiciones de laboratorio, pero su eficacia en humanos aún es incierta, ya que falta validación clínica.

Resultados en cáncer de mama y otros tipos de cáncer

Los universitarios utilizaron un modelo de cáncer de mama triple negativo, considerado uno de los más agresivos y con mayor riesgo de metástasis, particularmente en pulmones.

En estos casos, una sola inyección terapéutica fue suficiente para curar la enfermedad en ejemplares de laboratorio, incluso en fases avanzadas, aunque los investigadores subrayan que la detección temprana mejora la eficacia.

Además, los científicos señalaron que este enfoque podría aplicarse no solo al cáncer de mama, sino potencialmente a cualquiera de los más de 220 tipos de cáncer existentes. En laboratorio ya se han observado resultados prometedores en otros padecimientos, como melanoma, y se trabaja en modelos para leucemia.

A diferencia de las vacunas profilácticas, como las utilizadas contra el virus del papiloma humano, estas BEVs son terapéuticas: se aplican cuando la enfermedad ya está presente.

Actualmente, solo existen vacunas terapéuticas aprobadas por la FDA para melanoma, cáncer de vejiga y próstata, pero su alcance es limitado.

¿Por qué este desarrollo podría cambiar el tratamiento del cáncer?

De acuerdo con los investigadores de la UNAM, uno de los mayores beneficios de estas vacunas es su costo potencialmente menor frente a tratamientos como quimioterapia, radioterapia o inmunoterapias con anticuerpos monoclonales, cuyo mercado global alcanza cerca de 200 mil millones de dólares anuales.

Manucharyan explicó que, en comparación con inmunoterapias convencionales que tienen una efectividad promedio de entre 20 y 30 por ciento, las BEVs mostraron una efectividad notable en laboratorio. No obstante, advirtió que estos porcentajes podrían variar en humanos y deberán confirmarse mediante ensayos clínicos controlados.

Otro punto a favor es que las vacunas génicas basadas en ADN son fácilmente adaptables a plataformas clínicas ya existentes, lo que podría facilitar su futura implementación. Sin embargo, los especialistas recalcan que aún falta un largo proceso de evaluación regulatoria antes de pensar en su uso generalizado.