¿Qué es el mesotelioma, tipo de cáncer que recubre tejidos de órganos como el corazón o los testículos?

El corazón y los pulmones son los principales órganos afectados por el mesotelioma.

Siete días después de pedir licencia como alcalde de San Pedro Garza García, en Nuevo León, la muerte de Mauricio Fernández por cáncer de pulmón sacudió a México. El fallecimiento se debió al mesotelioma, un tipo de cáncer muy agresivo.

La Clínica Mayo explica qué es el mesotelioma y señala que se trata cáncer que comienza como una proliferación de células en el mesotelio, una capa fina capa de tejido que recubre muchos órganos internos.

Según la Clínica Mayo, el mesotelioma “ocurre con mayor frecuencia en el tejido que rodea los pulmones. Esto se denomina mesotelioma pleural (como el que padecía Mauricio Fernández). El mesotelioma también puede presentarse en los tejidos del abdomen, alrededor del corazón y alrededor de los testículos.”

El mesotelioma es un cáncer mortal debido al rápido e irregular crecimiento y proliferación de células afectadas y porque se trata de una enfermedad para la cual no hay cura.

“Las células cancerosas pueden formar una masa llamada tumor. El tumor crece, invade y destruye el tejido corporal sano. Con el tiempo, las células cancerosas se desprenden y diseminan a otras partes del cuerpo”, explica la Clínica Mayo sobre el mesotelioma.

Uno de los posibles síntomas del mesotelioma es un intenso dolor en el pecho. (Shutterstock)

Si aún no conoces las señales de alerta, te decimos cuáles son los síntomas más comunes del mesotelioma y cuándo debes consultar a un médico.

¿Cuáles son los síntomas del mesotelioma?

La información médica disponible detalla que los síntomas del mesotelioma dependen del lugar donde comienza el padecimiento. Por ejemplo, en el caso de los pulmones, estos son algunos de los malestares más comunes:

Dolor en el pecho

Dolor al toser

Falta de aire

Cansancio

Pérdida de peso

Náuseas

En el caso del mesotelioma que abarca al tejido del corazón, los principales síntomas son problemas para respirar y dolores en el pecho.

“El mesotelioma de túnica vaginal afecta al tejido que rodea los testículos. Primero puede aparecer como hinchazón o como un tumor en un testículo”, señala la Clínica Mayo.

¿Cuáles son los factores de riesgo del mesotelioma?

Aunque la aparición del mesotelioma no tiene causas claras, se ha identificado que uno de los factores de riesgo de esta enfermedad se relacionan con la exposición al asbesto, mineral que se utiliza en la fabricación de aislantes, frenos, tejas, pavimento y otros productos.

“Los expertos desconocen la forma exacta en que el asbesto ocasiona el mesotelioma. Después de la exposición al asbesto, el mesotelioma puede tardar entre 15 y 40 años o más en aparecer”, detalla la Clínica Mayo.

Otros factores que incrementan el riesgo de padecer mesotelioma son:

Vivir con una persona que trabaja con asbesto. Las personas que trabajan con asbesto pueden llevar a su casa las fibras en la piel y en la ropa.

Antecedentes familiares de mesotelioma. Si tu padre o madre, hermano o hijo tiene mesotelioma, es posible que tengas un riesgo mayor de padecer esta enfermedad.

Radioterapia en el pecho. Si te realizaste radioterapia en el pecho por un cáncer, podrías tener un riesgo más alto de padecer mesotelioma.

Los trabajadores de la construcción que están en contacto con asbesto tienen mayor riesgo de padecer mesotelioma.

¿Quiénes corren más riesgo de padecer mesotelioma?

Los trabajadores expuestos a fibras de asbesto tienen mayor riesgo de padecer esta enfermedad, entre ese grupo de personas están:

Mineros.

Electricistas.

Plomeros.

Trabajadores en demolición.

Mecánicos de frenos.

Personal militar de ciertas áreas.

¿Cuáles son las medidas de prevención del mesotelioma?

Estas son algunas medidas de prevención:

Utiliza material de protección como lentes y mascarillas. Usa ropa de trabajo que te quitarás al terminar tu labor. Cuando llegues a casa, lávate con agua y jabón.

¿Cómo diagnostican el mesotelioma?

Los médicos explican que el mesotelioma es difícil de diagnosticar y es necesario que el personal de salud realice exámees físicos, radiografías, tomografías, una biopsia, entre otros estudios.

A pesar de que es un padecimiento mortal, estos son los posibles tratamientos contra este tipo de cáncer: