Frente Frío 29 y 30 en México no darán tregua: Estos estados tendrán intensas heladas en la semana

Debido a la presencia del Frente Frío 29 y 30 en México, se espera la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca. [Fotografía. Cuartoscuro]

Ojalá no vuelva a temblar en la Ciudad de México por la noche, porque salir con este clima es una tortura. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, a lo largo de la semana, el país se verá afectado por las bajas temperaturas ocasionadas por los Frentes Fríos número 29 y 30.

Debido a la masa de aire polar asociada al Frente Frío 29, se esperan bancos de niebla y ambiente frío a muy frío en gran parte del país, con especial afectación en la Mesa del Norte, Mesa Central y el Valle de México.

Además de las intensas heladas, el sistema frontal generará lluvias muy fuertes a intensas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, y fuertes en Puebla, Campeche y Quintana Roo.

Durante la semana, el Frente Frío 29 se desplazará hacia el sureste y dejará de afectar al país hacia mediados de semana. Sin embargo, a partir del martes 20 de enero, se prevé el ingreso de un nuevo sistema frontal que avanzará sobre el Golfo de México y mantendrá las lluvias y el ambiente frío en gran parte del territorio nacional.

¿Qué estados se verán más afectados por el Frente Frío 29 y 30 en México?

De acuerdo con el reporte de 96 horas del SMN, la presencia de los frentes fríos 29 y 30 provocará heladas severas en al menos 10 estados, con temperaturas mínimas de entre -10 y 0 grados.

Estos son los estados donde se esperan las temperaturas más bajas durante la semana. Toma precauciones para evitar riesgos a la salud por exposición al frío:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 grados : zonas serranas de Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados : Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

: Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados: Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Las autoridades indicaron que se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.

De igual forma, el SMN informó sobre la presencia de un evento de “Norte” muy fuerte a intenso, con rachas de viento de entre 100 y 120 km/h, que afectará las regiones del Istmo y Golfo de Tehuantepec.

CDMX activa doble alerta por frío para este lunes 19 de enero

La Ciudad de México no se salvará de las intensas heladas provocadas por los frentes fríos 29 y 30. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió una doble alerta por bajas temperaturas para la madrugada de este lunes 19 de enero, que afectará a las 16 alcaldías de la capital del país.

La alerta naranja se emitió para siete alcaldías, donde se pronostican temperaturas mínimas entre 1 y 3 grados entre las 00:00 y las 08:00 horas de este lunes. Las localidades afectadas serán:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

También se activó la alerta amarilla para las siguientes alcaldías, donde se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados en el mismo periodo:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

El gobierno de la CDMX llamó a la ciudadanía a extremar cuidados ante las bajas temperaturas, especialmente en el caso de menores, personas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias.