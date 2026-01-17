(FOTOS) No es Alaska: Nevado de Toluca sorprende con blancos paisajes en la primera nevada de 2026

Se registró la primera nevada y caída de granizo del año en el Parque Nacional Nevado de Colima. Ante la llegada de visitantes y eventuales riesgos se implementó un operativo especial de prevención y vigilancia en la zona.
La Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco, (UEPCJAL), informa que las condiciones meteorológicas favorecieron la caída de nieve, granizo, y aguanieve en distintos puntos del parque, donde se verifica una temperatura de 0 grados, con humedad relativa del 91 por ciento, lo que incrementa los riesgos para visitantes y automovilistas.
Entre el 10 de diciembre y el 16 de enero, se reporta la visita de cerca de 3 mil personas, así como la localización de ocho personas extraviadas y la atención de padecimientos relacionados con la altitud y las bajas temperaturas, sin lesionados de gravedad; ahora se establecieron controles de acceso y restricciones operativas en el Área Natural Protegida con el objetivo de proteger la vida de las y los visitantes y reducir incidentes en zonas de alta montaña.
En el Operativo Montaña Blanca participan autoridades de los tres niveles de gobierno, y se establece que se deben atender las recomendaciones del uso de vehículos de tracción trasera y doble tracción, el acceso diario está limitado a un máximo de 200 vehículos en horario matutino
El manto blanco que cubre el parque se debe a canales de baja presión sobre el norte y occidente del país en combinación con el persistente ingreso de humedad del Océano Pacífico, y a la inestabilidad atmosférica, que al momento ocasionan lluvias y chubascos, y caída de granizo en los estados de Jalisco, Colima, y Michoacán.
El Parque Nacional Volcán Nevado de Colima se extiende en alrededor de 6 mil 500 hectáreas de bosques, zacatonales y fauna silvestre, y es hogar de especies como pumas, venados, jaguares y aves migratorias.
El dispositivo de prevención y seguridad establece que, conforme los visitantes ascienden por encima de los mil 500 metros sobre el nivel del mar, se complican sus condiciones físicas debido a la menor concentración de oxígeno, por lo que es indispensable considerar el estado de salud al realizar recorridos, y se recomienda evitar esfuerzos innecesarios.
¿Cómo llegar al Nevado de Colima?
El Parque Nacional Nevado de Colima tiene su acceso por Zapotlán el Grande, una ciudad media localizada a 130 kilómetros de Guadalajara, a aproximadamente dos horas en coche.
La ruta principal de conexión es la Carretera Federal 54D, conocida también como la autopista Guadalajara-Colima, carretera de cuota con dos casetas, la de Acatlán de Juárez y la de Sayula.
El recorrido del ingreso al parque y hasta la cima del Nevado de Colima puede variar, pero se realiza en alrededor de 4 horas y media.
Zapotlán el Grande, conocido también como Ciudad Guzmán, se ubica en la región sur de Jalisco; limita con Tamazula de Gordiano, Tonila, San Gabriel, Zapotiltic, Tuxpan, Zapotitlán de Vadillo y Gómez Farías.
El parque es un Área Natural Protegida (ANP) federal desde el año de 1936, localizado en los límites de Jalisco y Colima, y forma parte del Complejo Volcánico de Colima, formado por el Volcán de Fuego y el Nevado.