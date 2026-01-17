(FOTOS) No es Alaska: Nevado de Toluca sorprende con blancos paisajes en la primera nevada de 2026

Se registró la primera nevada y caída de granizo del año en el Parque Nacional Nevado de Colima. Ante la llegada de visitantes y eventuales riesgos se implementó un operativo especial de prevención y vigilancia en la zona.

La Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco, (UEPCJAL), informa que las condiciones meteorológicas favorecieron la caída de nieve, granizo, y aguanieve en distintos puntos del parque, donde se verifica una temperatura de 0 grados, con humedad relativa del 91 por ciento, lo que incrementa los riesgos para visitantes y automovilistas.

Entre el 10 de diciembre y el 16 de enero, se reporta la visita de cerca de 3 mil personas, así como la localización de ocho personas extraviadas y la atención de padecimientos relacionados con la altitud y las bajas temperaturas, sin lesionados de gravedad; ahora se establecieron controles de acceso y restricciones operativas en el Área Natural Protegida con el objetivo de proteger la vida de las y los visitantes y reducir incidentes en zonas de alta montaña.

En el Operativo Montaña Blanca participan autoridades de los tres niveles de gobierno, y se establece que se deben atender las recomendaciones del uso de vehículos de tracción trasera y doble tracción, el acceso diario está limitado a un máximo de 200 vehículos en horario matutino

El Nevado de Colima amaneció este sábado 17 de enero cubierto de nieve y granizo, con temperaturas cercanas a 0 °C. (Protección Civil Jalisco)

El manto blanco que cubre el parque se debe a canales de baja presión sobre el norte y occidente del país en combinación con el persistente ingreso de humedad del Océano Pacífico, y a la inestabilidad atmosférica, que al momento ocasionan lluvias y chubascos, y caída de granizo en los estados de Jalisco, Colima, y Michoacán.

El Parque Nacional Volcán Nevado de Colima se extiende en alrededor de 6 mil 500 hectáreas de bosques, zacatonales y fauna silvestre, y es hogar de especies como pumas, venados, jaguares y aves migratorias.

El dispositivo de prevención y seguridad establece que, conforme los visitantes ascienden por encima de los mil 500 metros sobre el nivel del mar, se complican sus condiciones físicas debido a la menor concentración de oxígeno, por lo que es indispensable considerar el estado de salud al realizar recorridos, y se recomienda evitar esfuerzos innecesarios.

¿Cómo llegar al Nevado de Colima?

El Parque Nacional Nevado de Colima tiene su acceso por Zapotlán el Grande, una ciudad media localizada a 130 kilómetros de Guadalajara, a aproximadamente dos horas en coche.

El acceso al Nevado de Colima se limita a 200 vehículos diarios para garantizar la seguridad en zonas de alta montaña. (Protección Civil Jalisco)

La ruta principal de conexión es la Carretera Federal 54D, conocida también como la autopista Guadalajara-Colima, carretera de cuota con dos casetas, la de Acatlán de Juárez y la de Sayula.

El recorrido del ingreso al parque y hasta la cima del Nevado de Colima puede variar, pero se realiza en alrededor de 4 horas y media.

Zapotlán el Grande, conocido también como Ciudad Guzmán, se ubica en la región sur de Jalisco; limita con Tamazula de Gordiano, Tonila, San Gabriel, Zapotiltic, Tuxpan, Zapotitlán de Vadillo y Gómez Farías.

El parque es un Área Natural Protegida (ANP) federal desde el año de 1936, localizado en los límites de Jalisco y Colima, y forma parte del Complejo Volcánico de Colima, formado por el Volcán de Fuego y el Nevado.