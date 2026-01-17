El Nevado de Toluca cumple con su tradición y se cubre de nieve provocada por el frente frío 29

Se puede apreciar al Nevado de Toluca desde Tenango del Valle, Coatepec Harinas, Calimaya, Toluca, Almoloya de Juárez, Villa Victoria, Amanalco, Temascaltepec, Texcaltitlán, Villa Guerrero y Zinacantepec. (Ricardo Guadarrama).

A una altitud de 4 mil 690 metros sobre el nivel del mar, el volcán Xinantécatl registró su primera nevada, derivada del frente frío 29.

Y es que, desde el jueves pasado, la temperatura descendió y se registraron lluvias en la zona de esta montaña mexiquense, que es la cuarta más alta de nuestro país, por lo que el paisaje es impresionante.

Desde cualquier punto del Valle de Toluca, se puede admirar este fenómeno natural, pues al Xinantécatl le rodean municipios como Tenango del Valle, Coatepec Harinas, Calimaya, Toluca, Almoloya de Juárez, Villa Victoria, Amanalco, Temascaltepec, Texcaltitlán, Villa Guerrero y Zinacantepec.

Nuevas medidas para visitar al volcán Xinantécatl o Nevado de Toluca

Desde el 10 de agosto pasado, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), ordenó de forma indefinida el cierre del acceso principal que es por el Parque de los Venados para llegar al paraje conocido como Las Cadenas, pues en este tramo sinuoso una vieja camioneta de comuneros de Zinacantepec que daban el servicio de traslado a turistas se volcó, dejando a por lo menos 10 heridos, entre ellos unos tres extranjeros.

Por lo que, desde hace cinco meses, comercios de alimentos como tamales, tacos, quesadillas, elotes, pan, café, atole y demás antojitos mexicanos, así como de suéteres, chamarras, cobijas y jorongos, por citar algo de variedad de ropa invernal, han tenido escasas ventas, pues no hay turismo que pueda subir al Nevado de Toluca.

¿Desde cuándo se desplomaron las ventas?, “desde agosto (pasado), ocurrió el accidente y cerraron el Nevado, exactamente. Que se pongan de acuerdo (las autoridades) para poder abrir el Nevado, no nada más para nosotros los comerciantes, sino para el turismo que también salen de sus casas y gastan en pasaje para venir hasta acá, llegan y encuentran cerrado”, demandó una comerciante en la comunidad de Raíces, en Zinacantepec.

El anuncio que ha hecho la Conanp en sus redes sociales se enfoca a que no hay condiciones climáticas para que la gente pueda ascender a la montaña y que se mantiene cerrada hasta nuevo aviso.

Ligero, pero nevó

En la comunidad de Xoco, en el municipio de Jocotitlán, al norte del Estado de México, operadores de antenas de transmisión de radio y televisión informaron que en la cima del cerro Xoco, cayó una ligera nevada, como cada año en esta época.

Citaron que, desde las 18:00 horas de este viernes comenzó a caer nieve un poco para luego dejar de ser vista y alrededor de las 22:00 inicio una nueva nevada que pronto desaparecerá por la aparición del sol en el transcurso de este sábado.