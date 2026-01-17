Ya fue mucho frío: La CDMX espera tres días seguidos con bajas temperaturas; podrían llegar a 1 grado

Aún no guardes la chamarra ni la bufanda. La Ciudad de México enfrentará un nuevo episodio de bajas temperaturas durante tres días consecutivos, luego de un inicio de año marcado por madrugadas frías.

Autoridades capitalinas advirtieron que del 18 al 20 de enero se prevé un descenso relevante en los termómetros, con heladas en zonas altas y valores mínimos que podrían ubicarse hasta en 1 grado Celsius.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) emitió un Aviso Especial ante las condiciones meteorológicas previstas para el fin de semana y el inicio de la próxima semana, al señalar que el ambiente será frío a muy frío durante las madrugadas y primeras horas del día.

El aviso ocurre en un contexto en el que la capital ha registrado varios días consecutivos con temperaturas por debajo del promedio, situación que incrementa los riesgos para la salud, especialmente en población vulnerable.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones y mantenerse informados sobre la evolución del clima.

De acuerdo con los pronósticos, el mayor descenso térmico se espera durante la madrugada del lunes 19 de enero, cuando se podrían alcanzar los valores más bajos del periodo.

¿Qué temperaturas se esperan en la CDMX del 18 al 20 de enero?

Según la SGIRPC, durante los días 18, 19 y 20 de enero se esperan temperaturas mínimas de entre 1 y 6 grados Celsius en zonas altas de la capital, donde existe la probabilidad de heladas. En el resto de la ciudad, el ambiente será frío durante la mañana.

Por la tarde, las condiciones cambiarán ligeramente. Se prevé un ambiente templado, con temperaturas máximas de entre 17 y 20 grados, lo que no elimina el riesgo por el contraste térmico entre el día y la noche.

Pronóstico detallado de Conagua: lluvias y viento para el fin de semana

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló en su pronóstico que el domingo 18 de enero se espera cielo nublado durante el día, con ambiente frío a fresco y bancos de niebla en la región, además de ambiente muy frío en zonas altas.

Ese día, la temperatura máxima en la CDMX se ubicará entre 16 y 18 grados, mientras que la mínima oscilará entre 7 y 9 grados Celsius. También se prevé viento del norte de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 35 km/h, así como lluvias aisladas en la capital.

Para el lunes 19 de enero, Conagua anticipa cielo medio nublado a nublado, con temperaturas mínimas de 4 a 6 grados y máximas de 19 a 21 grados, además de la persistencia de viento y posibilidad de lluvias ligeras.

Recomendaciones ante el descenso de temperaturas

Ante estas condiciones, la Secretaría de Protección de la Ciudad de México recomienda abrigarse adecuadamente, cubrir boca y nariz, consumir alimentos calientes y mantener una adecuada ventilación en caso de usar calentadores.

También sugiere a los capitalinos identificar módulos de salud cercanos y mantener actualizado el esquema de vacunación.