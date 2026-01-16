Ni te quites el suéter: Estas son las 4 alcaldías con alerta por frío para el fin de semana

Las autoridades de Protección Civil llaman a la población a protegerse del frío en CDMX ante las bajas temperaturas.

Los efectos del frente frío 29 ocasionarán bajas temperaturas en la Ciudad de México, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla en al menos cuatro alcaldías.

La alerta estará vigente durante las primeras horas del sábado 17 de enero, a partir de las 2:00 y hasta las 8:00 horas.

Por esa razón, las demarcaciones afectadas y donde deberán abrigarse muy bien durante la madrugada, son:

Magdalena Contreras.

Milpa Alta.

Tlalpan.

Xochimilco.

En dichas alcaldías, amanecerán el sábado con temperaturas bajas que serán de 4 a 6 grados, por lo que la alerta es para que la población extreme precauciones.

¿Cómo estará el clima el fin de semana en CDMX?

La SGIRPC emitió un aviso especial sobre las condiciones del clima en la CDMX debido a que desde el 18 al 20 de enero continúe el descenso de las temperaturas.

Durante la madrugada y la mañana será de frío a muy frío, con heladas en zonas altas de la ciudad, por lo que las temperaturas serán de 1 a 6 grados.

Mientras que, en la tarde, el ambiente será templado con temperaturas de hasta 20 grados, pero el mayor momento de frío será durante la madrugada del lunes 19 de enero.

A partir de la tarde de este viernes se prevé la entrada del frente frío 29 mientras que para el lunes llegará el frente frío 30.

¿Cuáles serán los efectos del frente frío 29 en CDMX?

Por el frente frío 29 no se descarta que en la CDMX se registren lluvias ligeras con chubascos ocasionales.

Mientras que el sábado habrá un frío amanecer en el sur y poniente de la capital del país. Tampoco para ese día se descartan lluvias ligeras.

Además, en zonas altas de la CDMX se prevén temperaturas de 0 a 5 grados durante el amanecer.

Ante el pronóstico de bajas temperaturas y durante la temporada de frentes fríos en México, estas son algunas de las recomendaciones de la SGIRPC: