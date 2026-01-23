¿Por qué la tormenta invernal es una mala noticia para la CFE y qué medidas tomó Emilia Calleja?

La CFE aseguró que está tomando medidas de prevención ante la tercera tormenta invernal de la temporada.

La tercera tormenta invernal de la temporada llegará pronto a México, lo que representará un reto para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante el suministro de energía.

La tormenta invernal ‘pegará’ primero a Estados Unidos y está catalogada como “potencialmente mortal”. Afectará a Texas, Oklahoma y Mississippi, con nieve intensa.

Una de las consecuencias de la tormenta es el alza de hasta 63 por ciento en los precios del gas natural para entrega en febrero, en EU.

“Esto es una pésima noticia para México, particularmente para la Comisión Federal de Electricidad, que dirige Emilia Calleja, ya que aproximadamente dos terceras partes de la electricidad que produce es con gas natural”, explica la columnista Jeanette Leyva en su columna Viene más frío… y gas más caro, que se publica este viernes en El Financiero.

Leyva agrega que el 70 por ciento del gas natural que utiliza México, lo importa de Estados Unidos, y 91 por ciento proviene de Texas.

La columnista recuerda el vórtice polar de hace 5 años que ocasionó el congelamiento de gasoductos texanos y el principal impacto fue en la CFE debido a las compras de emergencia y el incremento de sus costos de operación.

CFE dice que está lista para enfrentar la tormenta invernal en México

CFE se dijo lista para enfrentar la tormenta invernal que afectará también a México por lo que garantizó el suministro de energía para el norte del país.

Durante la conferencia ‘mañanera’ de este viernes 23 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que la CFE compartirá recomendaciones a la población por la tormenta invernal.

“El día de hoy va a salir un boletín de la Comisión Federal de Electricidad, desde que se anunció este frente invernal en Texas y en el norte de México, se tomaron una serie de contingencias. Va a informar hoy la Comisión Federal de Electricidad de recomendaciones a la población y del plan de contingencia que se tiene”, dijo.

Además, la mandataria agregó que las autoridades tienen un plan de contingencia para la población.

¿Cuándo llega la tercera tormenta invernal a México?

Conagua advirtió que durante el viernes, sábado y domingo se mantendrán las condiciones invernales sobre el Norte de México debido a la tercera tormenta invernal de la temporada, así como el frente frío 30 y su masa de aire ártico.

“Una circulación ciclónica en altura ingresará a Baja California, en interacción con un nuevo frente frío 31, un río atmosférico y las corrientes en chorro polar y subtropical darán origen a la tercera tormenta invernal de la temporada, por lo que se prevé un marcado descenso de las temperaturas y lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste y norte de la República Mexicana”, agrega el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Por los efectos de la tormenta se prevé caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Así como la posible formación de torbellinos o tornados por la noche, en el norte de Coahuila.

Las condiciones de intenso frío se extenderán hasta el próximo domingo 25 de enero, según la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).