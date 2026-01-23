CFE activa grupo de emergencia ante riesgo de cortes de gas natural por frío, ¿qué acciones implementará?

La CFE implementó medidas ante el riesgo de interrupciones en el suministro de gas natural. (Foto: Especial)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó este viernes que constituyó un grupo de atención de emergencias que sesionará de manera permanente para monitorear la evolución de las bajas temperaturas que afectan a Estados Unidos y México, ante el riesgo de interrupciones en el suministro de gas natural, insumo clave para la generación de más del 60 por ciento de la energía eléctrica del país.

La empresa eléctrica implementó una serie de acciones para minimizar los riesgos operativos que representan dicha condición.

¿Qué acciones tomará la CFE por las bajas temperaturas?

En primer lugar, la CFE aseguró que cuenta con poco más de 28 mil MW de capacidad disponible que no requieren el gas natural.

Esto significa que la empresa que dirige Emilia Calleja Alor utilizaría tecnologías como termoeléctrica convencional (que funcionan con combustóleo, diésel y gas), carboeléctrica (quema de carbón) y energías limpias (eólica, fotovoltaica, hidroeléctricas, por mencionar algunas) para evitar interrupciones en el suministro eléctrico.

“Estas tecnologías son suficientes para mantener el suministro de energía eléctrica en el país. Además, dispone de dos terminales de regasificación de GNL con capacidad de abastecer hasta 350 mil metros cúbicos al interior del país”, puntualizó.

Como segundo punto, se confirmó que el Grupo Directivo de Atención de Emergencias se mantendrá en sesión permanente para monitorear la evolución del fenómeno meteorológico, evaluar oportunamente posibles afectaciones y coordinar acciones que aseguren la continuidad del suministro eléctrico y, en su caso, el restablecimiento del servicio a la brevedad.

Además, para reducir impactos por volatilidad internacional en el precio del gas, la CFE mantiene un programa de coberturas financieras mediante instrumentos tipo opciones que acotan el precio en rangos convenientes y disminuyen la exposición en periodos de alta volatilidad.

“Estas coberturas disminuyen de forma efectiva los efectos financieros asociados a incrementos abruptos de precios y contribuyen a la continuidad operativa del Sistema Eléctrico Nacional”, explicó la CFE.

Aumentan los precios futuros del gas natural

El Financiero publicó este viernes que, en los últimos tres días, los precios futuros del gas natural estadounidense presentaron un incremento de 75 por ciento, su nivel más alto desde 2022.

En febrero de 2021, frentes fríos provocaron el congelamiento de instalaciones de transporte de gas natural en Texas, lo que provocó una súbita escasez del energético en el sur de los Estados Unidos.

En los días de mayor afectación, los precios del gas natural se dispararon hasta más de treinta veces arriba de sus niveles al inicio de 2021.

En ese año, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cerró con pérdidas por 106.3 mil millones de pesos, debido, entre otros factores, a los altos precios que tuvo que pagar por gas natural.

Adrián Calcaneo, vicepresidente de energía y materias primas en Chemical Market Analytics de OPIS, señaló en entrevista que el actual frente frío es similar al del 2021 pero distinto por dos cuestiones.

“La primera es que no se espera que las temperaturas estén tanto tiempo bajo cero como en el 2021, y segundo, las lecciones del 2021 se pueden decir que se han aprendido bien y los equipos de generación y transmisión de electricidad y gas fueron ajustados con los aditamentos necesarios para operar en bajas temperaturas, el famoso ‘winter package’. En otras palabras Texas hizo la tarea, se preparó y esto beneficia a México”, dijo.