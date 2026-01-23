Se dispara gas natural 75% en 3 días por crudo invierno en EU

Se espera que el consumo aumente a medida que los hogares enciendan sus calefacciones, lo que podría agotar las reservas.

Los futuros del gas natural estadounidense cerraron ligeramente al alza este jueves, después de aumentar alrededor de un 75 por ciento en tres días, disparándose al precio más alto desde 2022, ya que el clima gélido azota los principales mercados de combustible para calefacción y obliga a los operadores a cubrir posiciones bajistas, reveló un reporte de Bloomberg.

Más de 175 millones de personas en todo Estados Unidos se enfrentarán a nieve, lluvia, aguanieve y hielo durante el fin de semana, ya que el frío récord en las regiones central y oriental alimentó la mayor tormenta invernal de la temporada.

Las bajas temperaturas podrían congelar el agua dentro de los gasoductos, interrumpiendo la producción y la exportación de gas. Se espera que el consumo aumente a medida que los hogares enciendan sus calefacciones, lo que podría agotar las reservas.

“Tendríamos que remontarnos a 2022, luego a 2018, para ver este tipo de volatilidad en los futuros del gas estadounidense”, dijo Dennis Kissler, vicepresidente sénior de operaciones de BOK Financial Securities.

Los futuros para entrega en febrero cerraron la jornada con un alza de 17 centavos hasta los 5.045 dólares por millón de unidades térmicas británicas (BTU), el precio de cierre más alto para el contrato con vencimiento al mes próximo desde el 5 de diciembre, tras alcanzar un máximo intradía de 5.630 dólares por millón de BTU alrededor de las 10:00 a. m., hora de Nueva York.

Asimismo, los futuros al cierre subieron un 62.6 por ciento desde el final de la semana pasada, lo que encamina al contrato de esta materia prima, conocida por su volatilidad, a registrar la mayor ganancia semanal en más de tres décadas.

No mejora perspectiva

Randall Collum Jr., vicepresidente sénior de Commodity Trading Data and Analytics de Wood Mackenzie, apuntó que las bajas temperaturas previstas para este fin de semana en la Cuenca Pérmica, con registros que podrían descender 12 bajo cero grados centígrados, elevan significativamente el riesgo de congelamientos en la producción, un fenómeno que históricamente ha reducido la oferta disponible de gas natural.

El especialista estimó que el volumen de producción más afectado en la Cuenca Pérmica podría ubicarse alrededor de los 7 mil millones de pies cúbicos diarios, aunque el rango podría oscilar entre 4 y hasta 10 mil millones de pies cúbicos diarios, dependiendo de la severidad del evento climático.

“Tendremos una gran cantidad de gas ‘bloqueado’ en la Cuenca Pérmica, lo que provocará precios altos durante, al menos, durante la próxima semana”, visualizó.

Pese a estos movimientos abruptos del mercado, Collum descartó, por el momento, un riesgo directo para los ductos que transportan gas natural desde Estados Unidos hacia México.

“Siempre existe la posibilidad de que una tormenta dañe una estación compresora o algo así, pero por ahora, no esperaría que las exportaciones a México se vieran afectadas a menos que se mande una señal en la que se indique que es necesario mantener el gas en el país (Estados Unidos), pero en cuanto a si esto afectará a los ductos que llevan la producción de gas a México, no lo creo”, dijo.

Pegará a importaciones

Oscar Ocampo, director de desarrollo económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), indicó que es poco probable que se vuelva a ver un incidente como el que sucedió en 2021, ya que el Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT, por sus siglas en inglés) tomó medidas para aminorar los riesgos de seguridad energética.

Sin embargo, en el frente financiero persisten riesgos latentes. “Estamos observando un repunte en el precio de referencia Henry Hub, que ya se ubica por encima de los 4.5 dólares por millón de BTU. Mientras la CFE mantenga exposición a estos niveles, existe un riesgo, y aunque es probable que cuente con coberturas, las heladas incrementan la volatilidad y elevan ese riesgo”, apuntó.

En febrero de 2021, frentes fríos provocaron el congelamiento de instalaciones de transporte de gas natural en Texas, lo que provocó una súbita escasez del energético en el sur de los Estados Unidos.

Esto provocó que, en los días de mayor afectación, los precios del gas natural se dispararon hasta más de treinta veces arriba de sus niveles al inicio de 2021. En ese año, la CFE cerró con pérdidas por 106.3 mil millones de pesos, debido, entre otros factores, a los altos precios que tuvo que pagar por gas natural.

En este sentido, el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, aceptó el año pasado ante el Senado que México afronta una emergencia de seguridad nacional por su alta dependencia de las importaciones de gas natural estadounidense,

“La enorme dependencia que tenemos de los EU no es una simple dependencia, es vulnerabilidad, si nos cierran la llave, México se queda a oscuras”, subrayó.