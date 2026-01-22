Reforma de pensiones de Petro prende alertas: Grupo Sura advierte deterioro de los ahorros de colombianos

Uno de los mayores gestores de activos de América Latina advirtió que la reforma pensional propuesta en Colombia, orientada a repatriar miles de millones de dólares, podría terminar por perjudicar a los trabajadores y a los ahorros de los jubilados.

El presidente saliente del país presenta el plan como una vía para impulsar el crecimiento de la economía local, mientras que sus críticos consideran que la iniciativa debilita los fondos de pensiones.

“En principio, no estamos de acuerdo”, afirmó Ricardo Jaramillo, presidente del Grupo Sura, en una entrevista desde la sede de la empresa, con vistas a Medellín. “Nos preocupa mucho cómo llevar esto a cabo de manera ordenada para que los millones de colombianos que tienen ahorros para la jubilación no pierdan valor”.

¿Qué dice la propuesta de reforma de Gustavo Petro?

La propuesta de obligar a los fondos de pensiones a repatriar miles de millones de dólares en activos en el extranjero forma parte de una serie de reformas económicas anunciadas por el presidente de izquierda Gustavo Petro en las últimas semanas.

Algunas ya se aplicaron, como el aumento de 23 por ciento al salario mínimo. Otras permanecen vigentes, pero están sujetas a revisión judicial, como el incremento del impuesto al patrimonio hasta 5 por ciento, uno de los más altos del mundo.

Petro, cuyo mandato concluye en agosto, enfrenta presión para acelerar el crecimiento económico y los ingresos fiscales, en un contexto donde Colombia registra un déficit presupuestario en aumento, cercano a niveles observados durante la pandemia.

La reforma pensional figura entre las propuestas más controvertidas de Petro en un país con normas estrictas que regulan los ahorros para la jubilación. El planteamiento provocó la salida de decenas de funcionarios de la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda en diciembre pasado.

De acuerdo con el proyecto de reforma, los fondos de pensiones destinarían la mayor parte de las contribuciones de los trabajadores a la economía local y repatriarían inversiones en fondos de renta fija y de capital privado que vencen en los próximos años.

Petro busca que fondos de pensiones destinen mayores inversiones en Colombia

Petro criticó en repetidas ocasiones a los fondos de pensiones por invertir de manera excesiva en el extranjero, en lugar de hacerlo en Colombia. Su iniciativa reduciría de forma gradual el límite máximo de inversión fuera del país a 30 por ciento en un plazo de cinco años, desde el tope actual de 50 por ciento.

En diciembre, Petro sostuvo que los fondos de pensiones privados deberían redirigir sus inversiones, ya que las distribuciones actuales “generan empleo fuera del país, pero no en Colombia”.

¿Cuáles son los riesgos de la reforma que propone Gustavo Petro?

Grupo Sura es el accionista mayoritario de Protección SA, el segundo gestor de fondos de pensiones más grande de Colombia, conocido como AFP. Además, administra más programas de jubilación que cualquier otra gestora de activos de la región, con presencia en Perú, Chile, México y Uruguay.

Jaramillo comparó la iniciativa de Petro con los planes de retiro anticipado de pensiones aprobados en Perú y Chile, que permitieron a los ahorradores acceder a una parte de sus fondos antes de tiempo. Esa medida obligó a las AFP a vender activos para generar liquidez, lo que impactó de forma negativa la rentabilidad de los fondos.

En el pasado, iniciativas similares se presentaron en Colombia, pero el Congreso no las aprobó.

“Nuestro mandato es buscar las mejores pensiones para los afiliados en toda Latinoamérica, así que ahí tenemos que levantar la mano y decir: aquí hay un riesgo”, señaló Jaramillo. “Es lo mismo que advertimos en Perú o en Chile: existe un riesgo de deterioro del ahorro de los colombianos”.

El mes pasado, Petro declaró una “emergencia económica” para aumentar los impuestos mediante un decreto ejecutivo, luego de que el Congreso rechazó su propuesta.

En mayo se celebrará la primera vuelta de las elecciones para elegir a su sucesor.

“Este es un momento para priorizar el gasto público y no para subir impuestos, porque eso se refleja en un hecho claro: menor inversión”, afirmó Jaramillo. “Hoy, el crecimiento económico de Colombia se sostiene en el consumo y no en la inversión”.