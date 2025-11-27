Solo 4 de 10 mexicanos tiene un plan de ahorro: Sura

Solo 4 de cada 10 mexicanos tiene un plan de ahorro y de los recursos de las personas, menos del 3 por ciento están destinados al ahorro para la vejez, lo que habla de la necesidad de impulsar los planes de pensiones, para optimizar los recursos y alcanzar una rentabilidad suficiente para enfrentar el retiro, señaló Joaquín Barrera, director de Renta Fija e Inversiones de Sura Investments.

“Tenemos un desafío hacia adelante y por eso es muy importante pensar en los planes de pensiones con miras a atender estas necesidades de vejez en el largo plazo porque los determinantes de la rentabilidad de estos planes, es el desempeño de los activos en los que estén invertidos y, la mezcla es la que los hace importante”, destacó en el Foro EF Meet Point titulado “Rentabilidad y proyección: claves para maximizar tu pensión”.

Las cifras señalan que 5 de cada 10 hombres tienen un plan de ahorro y en mujeres solo 3 de cada 7 tienen un plan de ahorro y el 50 por ciento de los recursos que se ahorran, están en cuentas bancarias o cuentas de nómina que son productos que no están obteniendo los mejores recursos en el tiempo.

Para que se alcance una inversión, debe haber un rendimiento por arriba de la inflación, hacerlo con horizonte de largo plazo y definir una estrategia personalizada con el apoyo de especialista.

“Toda inversión debiese apuntar a ganarle a la inflación, esa es una inversión” y agregó “Los determinantes de los planes de retorno de pensión es la disciplina y diversificación”.

Habrá momentos en los que la renta variable va a tener movimientos importantes, pero no se mantiene en el tiempo, una vez que las distintas coyunturas van moviendo estos activos y por eso es importante la mezcla de activos, la diversificación es la que va a permitir esa rentabilidad por arriba de la inflación.

“El desempeño de los fondos de pensiones debe medirse de largo plazo para reflejar el horizonte de la inversión”, destacó Ismael Díaz, director Soluciones Corporativas de Sura Investments.

Empezar el ahorro para el retiro “entre más pronto mejor”, advirtió el especialista, ya que con más tiempo, se puede “promediar momentos”, es decir tomar los beneficios de los momentos buenos y recuperarse de los no tan buenos del mercado “y se va promediando, a diferencia de invertir todo en una sola estrategia”, apuntó.