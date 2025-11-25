¿No ‘pelaste’ el MTU? Conoce qué pasará en la fecha límite del 31 de diciembre

El 31 de diciembre será el último día para ajustar el MTU antes que el banco lo hago por los usuarios. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

¿Olvidaste o no te enteraste del Monto Transaccional del Usuario (MTU)? La mayoría de las personas que tienen una cuenta bancaria y utilizan las aplicaciones digitales de su institución financiera tuvo que realizar este ajuste.

Desde el 1 de octubre entró en vigor la disposición del MTU, un límite que cada cliente debe definir sobre las transacciones que se realizan desde su cuenta.

La principal función del MTU es reducir el riesgo de fraude, pues permite identificar movimientos inusuales y detener transacciones que superen el límite establecido.

A casi dos meses de su entrada en vigor, todavía existe un sector de usuarios que no se enteró o no especificó el monto permitido para transferir desde su cuenta, según el control definido por cada cliente.

¿Qué pasará el 31 de diciembre con el MTU si no lo ‘pelaste’?

El decreto establece que, hasta el 1 de enero de 2026, será obligatorio para todos los usuarios ajustar un límite de operaciones, pero si no se fija antes del 31 de diciembre, el banco definirá el MTU de manera automática.

Para ello, la institución financiera considerará:

El historial de transferencias pasadas.

Los patrones de comportamiento de otros clientes con perfil similar.

Los clientes recibirán una notificación para conocer el monto asignado a su cuenta. Se estima que podría establecerse un límite automático de mil 500 UDIs, alrededor de 12 mil 500 pesos.

¿El MTU aplica para las Sofipos y fintech?

La Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares aclaró que este régimen no se extiende a entidades que no sean instituciones financieras de banca múltiple. Esto significa que Mercado Pago, Klar, NU, DiDi, entre otras, no están obligadas a establecer un MTU por ahora.

¿Cómo configurar el MTU en los principales bancos?

La configuración del MTU se puede realizar desde la aplicación de cada institución financiera o en una sucursal.

BBVA — pasos para activación del MTU:

Abre la app e inicia sesión. Dirígete al menú principal (tres rayitas en la esquina superior derecha). Selecciona la opción “Configuración”. Haz clic en “Límite de Operaciones”. Edita los límites por operación, monto diario o mensual, según tus necesidades. Guarda los cambios y recibirás un código de confirmación en tu celular.

HSBC:

Abre la aplicación e inicia sesión. Selecciona la opción “Transferir y pagar”. Ve a “Servicios frecuentes”. Elige “Editar límite por transferencia”. Modifica el monto según tus necesidades y guarda los cambios. Recibirás un código de confirmación en tu celular.

Santander: