CFE adquiere crédito de 300 millones de dólares del CAF: Planea fortalecer ‘carreteras de la electricidad’

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó un crédito de 300 millones de dólares para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que permitirá a la empresa pública del Estado financiar el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional, específicamente, en proyectos de infraestructura de transmisión y distribución.

El CAF detalló que estos recursos contribuirán con el financiamiento parcial de las inversiones de la CFE en varios proyectos que serán puestos en operación en 2026 y 2027.

“Serán alrededor de 16, por aproximadamente mil 549 millones de dólares que forman parte del plan de inversiones en transmisión y distribución de energía eléctrica a ejecutarse a lo largo de México, desde el Noroeste en Chihuahua, cruzando por el Estado de México y otros estados centrales, hasta el sureste, en la Península de Yucatán”, señaló la institución.

Los proyectos han sido categorizados bajo el esquema denominado Proyectos con Impacto Diferido en el Registro de Gasto (PIDIREGAS o Infraestructura Productiva de Largo Plazo). La legislación mexicana permite que los PIDIREGAS sean financiados en el largo plazo por la CFE, una vez que se encuentren en operación comercial, generen ingresos y sean autosostenibles.

¿Para qué se utilizará el crédito a CFE?

Con la aprobación de este crédito se prevé otorgar un instrumento de financiamiento para apoyar integralmente las necesidades del plan de inversiones de la CFE, así como parte de sus necesidades generales, por lo que se instrumentará en dos tramos complementarios.

El primero de ellos será un préstamo de hasta 200 millones de dólares con un plazo de hasta 15 años para el financiamiento parcial de proyectos de infraestructura eléctrica.

Respecto al segundo tramo, será una línea de crédito revolvente por hasta 100 millones de dólares para atender las necesidades de corto plazo vinculadas al plan de inversiones, capital de trabajo u otros propósitos generales.

“Este financiamiento refleja el compromiso de CAF con la transición energética justa en América Latina y el Caribe. Acompañar a México en el fortalecimiento de su infraestructura eléctrica significa contribuir a garantizar el acceso a energía confiable y de calidad para la industria, así como para millones de personas en todo el territorio nacional, incidiendo en la competitividad de la región”, dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

Adicionalmente, Eugenio Amador Quijano, director de finanzas de la CFE, aseveró que el apoyo de agencias de desarrollo, como CAF, es fundamental para que la Comisión Federal de Electricidad pueda ejecutar, de manera eficiente, proyectos de infraestructura estratégicos para el Sistema Eléctrico Nacional, por medio de financiamientos en condiciones favorables.

“Este tipo de créditos contribuye a reducir el costo financiero de la empresa y a elevar el impacto económico y social de los proyectos que se desarrollan”, apuntó.

El Plan de Expansión 2025-2030 de CFE contempla inversiones por cerca de 30 mil millones de dólares, de los cuales el 57 por ciento corresponden a proyectos de generación, 30 por ciento se destinarán al segmento de transmisión y 13 por ciento al de distribución y telecomunicaciones.

Reeligen a Sergio Díaz-Granados como presidente ejecutivo de CAF

En tanto, el directorio del CAF aprobó la reelección del colombiano Sergio Díaz-Granados como presidente ejecutivo de la institución para un nuevo período de cinco años, es decir, para el periodo 2026-2031.

“En el próximo período redoblaremos nuestros esfuerzos para ser cada vez más ágiles, innovadores y cercanos a las necesidades de los países miembros y de la región. De aquí al 2031 apuntamos a duplicar nuestra cartera, impulsar decididamente el trabajo con el sector privado y apuntalar la productividad y el crecimiento sostenible de la región”, dijo Sergio Díaz-Granados.