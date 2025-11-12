En lo que esperas la cita: CFE instalará puntos de internet gratis en clínicas y centros de salud IMSS

Más de 3,100 clínicas en más de mil municipios tendrá la conexión a internet.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el IMSS-Bienestar firmaron este miércoles 12 de noviembre el acuerdo ‘Internet en cada clínica’, para llevar varios puntos de acceso a internet gratuitos dentro de clínicas y centros de salud de todo el país.

Emilia Calleja Alor, directora general de CFE, señaló que para este año se tiene el objetivo de conectar a 3 mil 180 clínicas del IMSS Bienestar en mil 179 municipios de 24 entidades federativas.

“El beneficio de acceder al servicio de Internet no será solo para el personal de los espacios de salud, sino para las y los usuarios que asistan a atenderse. Con estas acciones se reafirma el compromiso de la CFE, como empresa pública del Estado, con el bienestar de las y los mexicanos, acercando la conectividad a los lugares donde más se necesita”, dijo Calleja Alor.

Director del IMSS Bienestar destaca conexión a internet

Sobre este tema, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, apuntó que la conectividad es un determinante sanitario que impulsa la equidad en el acceso a la atención médica.

De esta manera, el convenio impulsará el Programa Nacional de Telemedicina que, durante sus primeros meses de implementación, tiene como meta otorgar 25 mil atenciones médicas a distancia y en tiempo real.

“No es solo conexión, es acceso al conocimiento, diagnóstico remoto, telemedicina y acompañamiento clínico. Así, una madre en la sierra o un adulto mayor en la costa tendrán el mismo acceso a una consulta especializada que alguien en la capital”, señaló.

Asimismo, el secretario de Salud, David Kershenobich, reconoció que esta iniciativa conjunta representa un avance decisivo hacia la innovación con sentido social.

“La atención a distancia ya es una parte esencial del sistema de salud. Es una muestra del compromiso de hacer de la salud pública un servicio de excelencia”, dijo.