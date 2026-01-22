Prohibido pedir la constancia fiscal para facturar: ¿Cuál es la multa del SAT por exigir el documento?

El SAT advirtió multas a los emisores de facturas que exijan la Constancia de Situación Fiscal.

¿Te exigen Constancia de Situación Fiscal para la emisión de facturas? El SAT advirtió que esta práctica puede ser castigada como una infracción que se castiga con multa.

El 20 de enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que la Constancia de Situación Fiscal “no es un requisito obligatorio” para la emisión de facturas electrónicas (CFDI).

Con base en el artículo 83, fracción XI, del Código Fiscal de la Federación, "se considera una infracción el condicionar“ las facturas, por lo que la institución pidió a los emisores que terminen con dicha práctica para evitar sanciones.

El SAT explicó en un comunicado los requisitos para la emisión de facturas digitales y aclaró algunos puntos sobre el uso de la Constancia de Situación Fiscal, a fin de que conozcas tus derechos como contribuyente.

¿Cuál es la multa del SAT por exigir Constancia de Situación Fiscal para la facturas digitales?

De acuerdo con el SAT, los emisores que exijan Constancia de Situación Fiscal (CSF) o Cédula de Identificación Fiscal (CIF) serán sancionados con una multa de entre 21 mil 420 y 122 mil 440 pesos.

De acuerdo con la aclaración de multas del SAT, tampoco se podrán solicitar la Constancia de Situación Fiscal para el timbrado de nómina.

¿Cuáles son los documentos necesarios para las facturas digitales del SAT?

El SAT aclaró que los documentos necesarios para la emisión de facturas digitales son:

Clave de RFC.

Nombre o razón social.

Código postal.

Régimen fiscal.

Todos estos documentos se pueden obtener con la Cédula de Datos Fiscales en este enlace.

La importancia de la Constancia de Situación Fiscal del SAT: Vigencia y para qué se usa

Ahora que ya sabes que no te pueden exigir la Constancia de Situación Fiscal para facturas digitales y para timbrar tu nómina, uno de los puntos más importantes que explica el SAT es que este documento "contiene información que es relevante únicamente para la o el contribuyente, como sus actividades económicas, obligaciones y domicilio fiscal“.

Por ello, la Constancia de Situación Fiscal no se requiere para la emisión de facturas.

Otro dato importante es la vigencia, ya que no te deben pedir la Constancia de Situación Fiscal actualizada debido a que este documento "se actualiza solo cuando la o el contribuyente realiza alguna modificación de su información en el RFC“.

Algunos de los cambios por los que sí tendrías que entregar tu Constancia de Situación Fiscal del SAT son: