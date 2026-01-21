No le debas al SAT: Así podrías ahorrarte recargos de 2% con el programa de regularización fiscal 2026

El SAT actualizó los límites y multas en el programa de regularización fiscal 2026. (Fotoarte El Financiero | Crédito: Cuartoscuro / Shutterstock)

Los contribuyentes que se adhieran al programa de regularización fiscal de 2026, podrían ahorrarse el aumento de 41 por ciento de la nueva tasa de recargos por mora, que ahora se ubicará en 2.07 por ciento mensual, por el pago extemporáneo de obligaciones fiscales, afirmó Luis Carlos Figueroa Moncada.

El vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos recordó que con la Ley de Ingresos de 2026 se publicó el estímulo fiscal para reducir en un 100 por ciento el pago de recargos, de multas y de gastos de ejecución, dando continuidad al programa de regularización fiscal que viene del año pasado en 2025.

Agregó que también el 28 de diciembre del año pasado el SAT publicó las reglas correspondientes a este programa de regularización fiscal para actualizar las reformas que se presentaron en la Ley de Ingresos 2026.

Precisó que entre los cambios para el presente año se incrementó el umbral para poder acceder al programa de regularización fiscal, se elevó a 300 millones de pesos el límite de ingresos para poder aplicar el estímulo y se adaptaron las reglas para determinar el procedimiento que va a seguir la autoridad para verificar que se cumpla con el límite de ingresos.

Reiteró que es muy importante verificar esta actualización de reglas para cumplir con los requisitos del programa de regularización fiscal previo a la solicitud porque la autoridad está facultada para revisar la procedencia y habría que esperar la actualización en el portal del SAT del minisitio de regularización fiscal, ya con la información de 2026 para poder evaluar y considerar este la aplicación de estos estímulos.

Aumentan multas fiscales por actualización inflacionaria en 2026

Otro cambio importante que viene en las reglas de carácter general es la publicación del Anexo 5 de las reglas de carácter general que contienen la actualización de las multas.

Hay que recordar que esta actualización de los importes contenidos en disposiciones del Código Fiscal se debe a que la inflación acumulada desde el último incremento rebasa el 10 por ciento y eso genera que se actualicen cantidades en el Código Fiscal de la Federación.

Es por esto que las cantidades establecidas en diversas disposiciones del Código referentes a parámetros y a infracciones, con su respectiva multa, se elevan en un 13.21 por ciento.

Es importante considerar esto, porque se incrementaron multas con respecto a no presentar la contabilidad electrónica, a no presentar correctamente las declaraciones y habría que estar atentos de los nuevos importes en este pago de infracciones con su respectiva multa, sobre todo considerando el programa de regularización fiscal que reduce en 100 por ciento esos nuevos importes.