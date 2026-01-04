Aguas con el SAT en 2026: ¿Qué sabemos de los cambios que aplicará para combatir las facturas falsas?

Para que no te tome por sorpresa, toma en cuenta que para 2026 habrá cambios en el SAT y en la revisión que hará de las facturas.

¡No le tengas miedo al SAT en 2026! Una buena forma de iniciar el año es mantenerte al corriente con el pago de tus impuestos y la emisión correcta de facturas, ya que esto te ayudará a evitar problemas con la declaración anual o con otros trámites fiscales obligatorios.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció cambios que entraron en vigor desde el 1 de enero pasado y que están enfocados principalmente en el combate a las facturas falsas, con el objetivo de brindar mayor certidumbre a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales.

Estas modificaciones aplicarán tanto para personas físicas como morales, especialmente en casos relacionados con la evasión de impuestos.

A través de un comunicado, el SAT ‘tranquilizó’ a los contribuyentes y aclaró que estos cambios no implican prisión preventiva oficiosa ni el congelamiento automático de cuentas bancarias.

Las modificaciones hechas por el SAT a partir de 2026 no incluyen detenciones ni el congelamiento de cuentas bancarias.

¿Cuáles son los cambios que implementará el SAT en 2026?

Si aún tienes dudas, a continuación te compartimos los puntos clave en los cambios del SAT, según informó el Servicio de Administración Tributaria.

No se trata de un programa masivo contra contribuyentes cumplidos; el objetivo específico es combatir la evasión fiscal.

Se garantizará el debido proceso y el derecho de audiencia , por lo que los contribuyentes no quedarán indefensos.

, por lo que los contribuyentes no quedarán indefensos. Los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal conforme a su capacidad económica mediante: billete de depósito, prenda, hipoteca, carta de crédito, fianza o embargo por la vía administrativa.

Las facturas falsas no solo serán aquellas completamente inventadas, sino también las que respalden operaciones inexistentes o simuladas.

o simuladas. Cualquier factura será considerada inválida si no se demuestra que el movimiento o servicio realmente se llevó a cabo.

¿Quiénes serán auditados por el SAT en 2026?

Para evitar sorpresas, el SAT dio a conocer los criterios que utilizará para determinar qué contribuyentes serán auditados o estarán bajo mayor vigilancia el próximo año.

De acuerdo con la autoridad fiscal, el enfoque estará en detectar riesgos de incumplimiento en las obligaciones fiscales. Entre los principales indicadores de riesgo se encuentran:

Realizar operaciones con empresas factureras. Registrar pérdidas fiscales de forma recurrente. Simular o abusar de deducciones. Obtener ingresos no declarados. Abusar de estímulos fiscales. Presentar inconsistencias entre importaciones y ventas. Importar productos con precios por debajo del valor de mercado. No pagar retenciones correspondientes a empleados. Realizar operaciones con paraísos fiscales. Solicitar devoluciones improcedentes. Pagar una tasa efectiva de impuestos menor a la que corresponde.

La principal recomendación ante los próximos cambios en el SAT a partir de 2026 es mantener en regla todas las obligaciones fiscales.

En total, se estima que en 2026 el SAT abrirá procesos de auditoría para aproximadamente 16 mil 200 contribuyentes.

Estas auditorías son procedimientos formales mediante los cuales la autoridad fiscal verifica el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Finalmente, el SAT aclaró que las revisiones no se realizarán de manera aleatoria, sino que estarán basadas en el análisis de movimientos e inconsistencias que generen alertas conforme a los criterios mencionados.

Lo anterior, luego de los rumores que surgieron en las últimas semanas sobre la facultad que tendrían las autoridades fiscales para realizar detenciones arbitrarias sin tomar en cuenta el historial de los contribuyentes. Ante esta situación, el SAT recordó que también brindará asesoría para cualquier aclaración durante las vacaciones de invierno.