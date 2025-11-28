Hugo Ortiz: Invertir o no invertir: el SAT tiene la respuesta

¿Le han ofrecido invertir en un negocio que le da 25% anual? ¿Un proyecto con rendimientos de doble dígito “garantizados”? Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, más vale sospechar… e investigar.

Si está pensando en ahorrar tiene tres alternativas: guardar el dinero debajo del colchón, invertirlo en renta fija o en renta variable.

El colchón no es inversión, es pérdida. Cuando lo saque podrá adquirir media docena, en lugar de la docena completa. ¿Qué pasó? La inflación pasó; eso que hace que su dinero valga menos conforme avanza el tiempo.

La renta fija ofrece certeza, ya que usted sabe desde el principio cuánto va a ganar. Ahí no hay sorpresas… al menos en el monto.

Los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) son un instrumento de deuda emitido por el Gobierno Federal. Son uno de los instrumentos financieros con menor riesgo en México. Actualmente la tasa de Cetes a un mes es del 7.25% de rendimiento anual.

Lo importante no es cuánto le pagan, sino cuánto le queda después de que la inflación le muerde al rendimiento. Si la inflación en lo que va del año va en 2.72%, el rendimiento real de Cetes es de 4.53%. Y ahí es donde la renta fija pierde atractivo y comienzan a ver la renta variable.

La renta variable es como el galán de telenovelas: misterioso, seductor… e incierto. Puede ganar más, sí, pero también puede perder. No hay garantías. Por eso es clave saber en qué utilizarán su dinero, y qué lo respalda. Así podrá evaluar no solo el riesgo, sino también qué tan realista es lo que le están prometiendo.

Invertir sin entender el negocio es como subirse a una montaña rusa sin saber si hay frenos al final.

Quizás ahora su duda es: ¿cómo puedo validar si el rendimiento que ofrecen corresponde al negocio? La respuesta es: el SAT. Revise el indicador de tasas efectivas de ISR que publica sobre 300 industrias.

Este indicador muestra en promedio, cuánto ISR causa un sector por cada peso que genera. Si multiplicamos esa tasa por 3.3333, obtenemos el margen de utilidad del giro.

Traducción: nos dice cuántos centavos gana un negocio por cada peso que vende. Así, si le ofrecen invertir en una empresa de renta de inmuebles que le promete 35% de rendimiento anual, y usted revisa que el SAT dice que ese sector gana justo eso... pues suena coherente.

Pero si le ofrecen un negocio de semillas que le promete 25% anual, y el SAT dice que ese giro apenas da para 2.87%, mejor diga no y cuénteselo a quien más confianza le tenga.

Para que se dé una idea solo 44 de las 300 industrias que analiza el SAT tienen un margen de utilidad mayor al 20%. Es decir, apenas el 14%. Por lo que, si le ofrecen un rendimiento de ese nivel, ojo, mucho ojo.

Sí, ya lo escuché desde acá: “Pero nadie declara bien, por eso el SAT dice que ganan poco”. Puede ser. Pero incluso si así fuera, eso no vuelve rentable un negocio que no lo es. A mayor rendimiento, mayor riesgo. Y a veces, mayor engaño.

El SAT no es infalible, pero tiene más información de la que imagina. Y cuando publica las tasas efectivas promedio, nos da pistas para no caer en cuentos disfrazados de pitch de inversión.

Así que ya sabe, si tiene ahorros póngalos a trabajar. Pero mucho cuidado a donde los envía, no vayan a terminar construyendo castillos… en el aire. Porque en las finanzas, como en los cuentos, también hay brujas, lobos… y espejismos.

