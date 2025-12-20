Nace Realty Experts en México y deja atrás su marca previa Realty World

El director de la nueva empresa de origen regiomontano anuncia su lanzamiento bajo una consolidación de sistemas, procesos y una red de negocios desarrollados a lo largo de 30 años.

Tras tres décadas de liderazgo en el sector inmobiliario, la principal red de franquicias del país anunció un giro estratégico de gran calado: la disolución de su alianza con Realty World y el lanzamiento de su propia marca, Realty Experts, concebida como una franquicia 100 por ciento mexicana.

El anuncio fue realizado por Jorge Paredes, director de Realty Experts, quien subrayó que este cambio no se limita a un nuevo nombre, sino a la consolidación de sistemas, procesos y una red de negocios desarrollados a lo largo de 30 años.

“La ventaja número uno es que todos los sistemas, procesos y manuales son propiedad nuestra… Hoy todos los procesos que nosotros realizamos y que nosotros desarrollamos a lo largo de 30 años son propiedad nuestra”, dijo Paredes.

Uno de los pilares de la nueva franquicia es su vasta cartera inmobiliaria, que mantiene el récord de ser la empresa con mayor inventario a nivel nacional desde 2005, con alrededor de 15,000 propiedades activas.

Este volumen, explicó Paredes, es resultado de una captación profesional y formal en un mercado donde se estima que el 90% de los agentes operan de manera informal.

Para enfrentar ese reto, Realty Experts cuenta con una unidad de evaluación propia que certifica a más de mil asesores bajo el estándar de competencia Comercialización de Bienes Raíces de CONOCER, garantizando no solo conocimiento teórico, sino también el “saber hacer” y el “saber ser” de los agentes.

Paredes destacó que la nueva etapa de Realty Experts está marcada por una fuerte inversión en tecnología.

La firma ha incorporado Inteligencia Artificial y Marketing Digital en sus operaciones, además de mantener un CRM propio y un sistema de MLS interno, diseñado para agilizar las operaciones compartidas y mejorar la atención a clientes.

“El cambio de marca ya se refleja en los principales portales inmobiliarios y se espera que la transición se complete en los próximos días. Con ello, Realty Experts busca consolidarse como el referente de seriedad y experiencia en el mercado mexicano”, indicó.

Finalmente, Paredes adelantó que la meta es ambiciosa: crecer en los próximos dos años lo mismo que se logró en tres décadas bajo Realty World, posicionando a Realty Experts como un actor clave en la transformación del sector inmobiliario nacional.