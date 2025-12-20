Estima Realty Experts crecimiento de hasta 6% del mercado inmobiliario en 2026

El mercado inmobiliario en México crecerá por arriba de la economía llegando a nivel de 5 o 6 por ciento, estimó Jorge Paredes, director general de Realty Experts, la nueva red de franquicias inmobiliarias que fue anunciada hace unos días en San Pedro Garza García, Nuevo León.

“El mercado inmobiliario va a ir arriba del crecimiento de la economía, en virtud de que las tasas de interés estaban más altas hace un par de años, y como éstas han empezado a bajar, tanto en Estados Unidos como en México, a partir de este año, entonces, esa baja va a continuar, eso es lo que dicen los especialistas, aquí, cada punto que baja la tasa de interés es un incentivo para que aumente la demanda. Entonces, si la economía va a crecer entre el uno y el dos por ciento la industria inmobiliaria a lo mejor lo hará hasta en un cinco o un seis por ciento”, explicó Paredes.

El director de Realty Experts y también economista de profesión dijo que, “todo esto lo único que va a generar es mayor venta inmobiliaria de cualquier tipo de inmueble, porque se libera la posibilidad de crédito y de financiamiento para que la gente que quiera adquirir un bien raíz, ya sea un proyecto empresarial, familiar, una casa o un departamento”.

Paredes consideró que el precio promedio de la vivienda media, va muy vinculado a la inflación que en este año se está cerrando alrededor del cuatro por ciento.

“En el asunto de la vivienda generalmente lo que impacta es en forma directa es la inflación, porque no tenemos costos agregados por devaluación o por el tipo de cambio, sino que al contrario, se está revaluando el tipo de cambio. Yo diría que más o menos alrededor del cuatro o cinco por ciento se incrementa el valor de precios de la vivienda de todo tipo.

“Además, los aumentos salariales son frecuentes y como anteriormente si lo hacían directamente a los precios esos impactan a los salarios mínimos, no a los salarios reales que funcionan bien”, explicó.

Sobre el concepto de renta de inmuebles Paredes recomendó más esto opción para los jóvenes que se están saliendo de las escuelas o de las universidades.

“Si hay alguien que es recién graduado y dice: ¿Qué hago? Compro una propiedad y gano plusvalía. Yo no lo aconsejo porque existe un costo de oportunidad y es muy grande Se tiene el capital parado. O sea, tienes el dinero ahí estancado. Entonces, si ese dinero, se invierte en un negocio pues te genera la posibilidad de ganar más dinero.

“Entonces, a un joven que está iniciando su vida matrimonial o su vida profesional, yo no le recomiendo que compre. Más bien que rente”, reiteró.

Sin embargo, Paredes dijo que definitivamente, el bien raíz es el rey de las inversiones.

“Esto está demostrado a lo largo de la historia. Entonces, si tú puedes comprar un bien raíz, te va a dar plusvalía y te va a dar rentabilidad, dependiendo de lo que hayas comprado. Entonces, esas dos cosas se pueden generar un ingreso pasivo por el resto de tus días, de tal manera que puedes decir: Ahora sí, ya voy a pasear y a gozar de la vida”, indicó el experto.