Ven complicado panorama para la consolidación fiscal en 2026

Los planes de inversión del gobierno se desarrollarán en un contexto de finanzas públicas presionadas, donde se aspira a cerrar 2026 con un déficit amplio de 4.1 por ciento.

Las finanzas públicas se mantendrán presionadas en 2026, ante las necesidades de gasto del gobierno en inversión y en Pemex, y se anticipa difícil que se logre el crecimiento económico de 2.3 por ciento, lo que complicará el cumplimiento de la meta de consolidación fiscal, con un déficit ampliado de 4.1 por ciento del PIB, advirtieron economistas.

Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO, expuso que los planes de inversión del gobierno se desarrollarán en un contexto de finanzas públicas presionadas, donde se aspira a cerrar 2026 con un déficit amplio de 4.1 por ciento.

El Paquete Económico integró supuestos optimistas de crecimiento económico, en un rango de 1.8 a 2.8 por ciento, y un promedio de 2.3 por ciento. “Si no se alcanza esta tasa de crecimiento, es poco probable que se cumpla la meta de consolidación fiscal de 4.1 por ciento al cierre del año”, subrayó a El Financiero Bloomberg.

Agregó que la consolidación fiscal necesita acelerar la inversión y atender las necesidades de gasto del gobierno, lo que implicará un año complejo para las finanzas públicas.

(Especial)

Pemex, el mayor riesgo

Marco Oviedo, estratega para América Latina del banco XP Investments, advirtió que el principal peligro que enfrentarán las finanzas públicas en el presente año viene por el lado de Petróleos Mexicanos (Pemex), ya que es poco probable que logre sanear bien sus finanzas, lo que obligaría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a seguirle inyectando dinero, y eso le pegaría al balance en general.

“Pemex trae una historia muy optimista de que logrará consolidar sus números, pero yo tengo mis dudas”, expresó.

Oviedo proyectó que el déficit fiscal ampliado concluirá 2026 en 4.6 por ciento como proporción del PIB, lo que contrasta con la previsión del gobierno, de 4.1 por ciento, por debajo la estimación de 4.5 por ciento para 2025.

Ernesto O’Farril, presidente de Bursamétrica, coincidió en que Pemex es el gran riesgo para las finanzas públicas, debido a que tiene una deuda de por lo menos 40 mil millones de dólares con proveedores, por lo que no hay manera de que la empresa logre la autosuficiencia en 2027.

“Pemex tiene una deuda enorme con proveedores; está reconocida una deuda de 30 mil millones de dólares en los estados financieros, pero hay quienes dicen que puede ser el doble, y este agujero es mucho más importante”, enfatizó.

Metas son factibles

Víctor Gómez, economista en jefe de Finamex, y Arturo Vieyra, economista en jefe de Grupo Coppel, se mostraron más optimistas al considerar factible que Hacienda logre las metas de consolidación fiscal.

Gómez proyectó que la medida más amplia del déficit cierre en 2025 en el nuevo estimado de Hacienda, de 4.5 por ciento del PIB, el cual es ligeramente superior a la meta original de 4.3 por ciento.

Explicó que este ajuste al alza se debe a la actualización del dato que hizo la SHCP, por el cambio en la serie del PIB que realizó el INEGI en noviembre, lo que significa que no habrá un incumplimiento.

“La posibilidad de que no se alcance la producción de petróleo de Pemex en 2026 es un riesgo elevado para el cumplimiento de las metas fiscales, pero hay otros factores como el tipo de cambio, el propio precio del petróleo y las tasas de interés, que compensarían un poco ese peligro”, indicó.

Consideró factible que en 2026 también se logre la consolidación fiscal, debido a que el esfuerzo será menor, de 4.5 a 4.3 por ciento del PIB, por el cambio en la serie del PIB.

Vieyra sostuvo que la política se ha mantenido congruente con el objetivo de consolidación fiscal planteado en los últimos años.

“La necesidad de reducir el déficit público desde 5.8 por ciento del PIB en 2024 hasta un nivel de casi 4.3 por ciento este año se ve bastante factible, principalmente por el hecho de que se ha ajustado el gasto de manera importante”, indicó.

Añadió que se aprecia una disminución del déficit público, tanto en el balance fiscal como en el déficit ampliado, que hace suponer que la meta de alcanzar un nivel de deuda de 52 por ciento del PIB y mantenerla ahí en los próximos años se ve bastante factible, en la medida en que sí hay un compromiso del gobierno actual por consolidar las finanzas públicas.