CFE garantiza suministro de electricidad a México por tormenta invernal: ¿Cuánta energía de reserva tiene?

México vivió una crisis energética en 2021 cuando una intensa tormenta invernal congeló ductos de gas en Texas.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) garantizó el suministro de energía para el norte de México esto por la entrada de la tercera tormenta invernal durante el fin de semana.

Este fenómeno podría provocar la suspensión del envío de gas a México, en caso de que se congelen los ductos como en 2021, y disparar el precio del combustible.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la combinación entre la tercera tormenta invernal; el Frente Frío Número 31, y una masa de aire ártico bajarán los termómetros drásticamente en la frontera con Estados Unidos.

“Generará un temporal de lluvias, vientos intensos y nevadas que se desplazarán progresivamente del noroeste hacia el noreste y centro del territorio nacional”, detalló.

Estas condiciones de intenso frío se extenderán hasta el próximo domingo 25 de enero, alertó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) en un comunicado.

CFE afirma que tiene reserva de energía ante tormenta invernal

La entrada de una nueva tormenta invernal despertó los ‘recuerdos de Vietnam’ de la última vez que un fenómeno así descendió sobre Texas y que puso ‘en jaque’ al suministro de gas a México debido a que el frío congeló los ductos de transporte.

Esta emergencia provocó que alrededor de 4.7 millones de personas se quedaran sin luz en el norte de México. Al respecto, la CFE dirigida por Emilia Esther Calleja explicó que tiene una reserva de 28 mil megawatts que no requiere de gas natural “con tecnologías como termoeléctrica convencional, carboeléctrica y energías limpias”.

La CFE añadió que además cuenta con dos terminales de regasificación de gas natural licuado que pueden despachar hasta 350 mil metros cúbicos para la República Mexicana en caso de ser necesario.

“La CFE constituyó el Grupo Directivo de Atención de Emergencias, el cual se mantiene en sesión permanente para monitorear la evolución del fenómeno meteorológico, evaluar oportunamente posibles afectaciones y coordinar acciones que aseguren la continuidad del suministro eléctrico y, en su caso, el restablecimiento del servicio a la brevedad”, apuntó.