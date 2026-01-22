CDMX activa alerta por frío en 5 alcaldías: Se esperan hasta 4 grados

Usa más cobijas porque el Gobierno de la Ciudad de México activó una alerta amarilla por bajas temperaturas para la mañana del viernes 23 de enero.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta porque se esperan temperaturas de 4 a 6 grados Celsius entre la 1:00 y las 8:00 horas del viernes.

La alerta por frío es para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que para el viernes 23 de enero en el Valle de México habrá cielo parcialmente nublado por la mañana, así como un ambiente frío y fresco, con bancos de niebla.

Además, para la tarde del viernes se espera un ambiente templando y no se prevén lluvias en la Ciudad de México y el Estado de México.

Según el pronóstico extendido del SMN, se esperan heladas en varias zonas del país, esto mientras el frente frío 30 se extiende con características de estacionario sobre el noreste del país.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

Frente frío 30 ‘toma fuerza’ en el norte de México

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional indica que el frente frío 30 tomará fuerza por una masa de aire ártico, que tendrá interacción con el ingreso de humedad, lo cual causará lluvias y chubascos en el noreste del país.

Y por ello continuará el frío en Ciudad de México, el sábado por la madrugada se esperan temperaturas de 0 a 5 grados, mientras que en el Edomex podría haber de -5 a 0°C.