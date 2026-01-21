Avanza 30% el proyecto Centro Histórico Iluminado: Se intervendrán 57 kilómetros de calles y plazas

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la presentación del proyecto “Centro Histórico Iluminado”, un programa integral que intervendrá 57 kilómetros del Polígono A con el objetivo de revitalizar el corazón histórico de la capital.

“Las luces que veremos lograrán encender a esta ciudad en todo su esplendor, desde nuestra raíz mexica hasta el desarrollo de una nación que nunca ha renunciado a su identidad”, afirmó la mandataria.

Clara Brugada subrayó que estas acciones no responden a un esfuerzo de corto plazo por la cercanía del Mundial, sino que forman parte de una política pública permanente inscrita en el Plan de Manejo Integral del Centro Histórico, estructurado en ocho ejes: Habitabilidad, Movilidad, Gestión de Riesgos, Economía, Patrimonio, Cultura, Seguridad y Gobernanza.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, informó que el proyecto contempla la instalación de 7 mil nuevas luminarias, así como la modernización del modelo patrimonial “Luminaria 1990” —de hierro— mediante tecnología LED con intensidad regulable. Asimismo, se incorporan lámparas de 170 watts para mejorar la visibilidad y seguridad en banquetas.

El programa incluye también la iluminación artística de 15 edificios emblemáticos, entre ellos el Banco de Londres y México, el Museo de las Vizcaínas y la Plaza de Santo Domingo, mediante proyectores especiales para cornisas y balcones, alcanzando un total de 73 mil metros cuadrados de fachadas iluminadas.

Durante el evento, la coordinadora nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Valeria Valero, destacó que el Centro Histórico de la Ciudad de México es uno de los más densos del mundo, con más de 1,500 monumentos en apenas 9 kilómetros cuadrados, condición que sustenta su reconocimiento como Patrimonio Mundial por la UNESCO. “Iluminar adecuadamente esta riqueza es clave para su conservación y disfrute”, señaló.

Finalmente, la Jefa de Gobierno anunció que el próximo jueves 22 de enero se presentará el plan de reordenamiento y un programa especial de seguridad para la zona. Asimismo, extendió una invitación a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para disfrutar de los partidos del Mundial en la plancha del Zócalo capitalino, reiterando que este espacio público es de todas y todos.