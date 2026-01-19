Clara Brugada encabeza el arranque del programa ‘El dectector que salva’ para prevenir accidentes por gas

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó en la alcaldía Coyoacán el inicio del programa preventivo “El Detector que Salva”, un paso decisivo en materia de protección civil que consiste en la entrega de dispositivos electrónicos diseñados para emitir alertas sonoras ante la presencia de riesgos invisibles en el hogar.

“Este dispositivo monitorea permanentemente el aire en espacios cerrados para identificar riesgos antes de que se conviertan en tragedias. Es como la alerta sísmica, pero para el gas”, afirmó la mandataria.

Informó que el proyecto surgió hace un año, cuando se solicitó a universidades, a través de las áreas de tecnología y ciencia, la creación de estos sensores a precios justos tras una explosión ocurrida en Paseos de Taxqueña que afectó la estructura de un edificio y provocó la evacuación de 25 familias.

Por su parte, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, señaló que la prevención es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad.

En ese sentido, Inti Muñoz Santini, secretario de Vivienda, destacó la importancia de proteger la vida en unidades habitacionales, especialmente en temporada de frío. Anunció que, además de los detectores, se reforzará la vigilancia en instalaciones de gas en proyectos de vivienda nueva, créditos y reconstrucción para alcanzar una meta de cero accidentes en este rubro.

Myriam Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), enfatizó la importancia del Plan Familiar de Protección Civil y entregó 800 ejemplares de este instrumento a los asistentes. Recomendó instalar los detectores en cada nivel de la casa, preferentemente en pasillos y fuera de cocinas o baños, para garantizar su efectividad.

Finalmente, el Gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado a la ciudadanía a utilizar el número de emergencias 911 ante cualquier eventualidad y a consultar las aulas virtuales de la SGIRPC para capacitación preventiva.

Con estas acciones, el gobierno capitalino busca reducir los 4 mil accidentes de este tipo que ocurren anualmente, atacando tres riesgos principales: intoxicación, asfixia e incendios.